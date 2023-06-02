Матчи последнего тура УПЛ будут транслироваться в 10 странах мира

Об этом сообщает официальный сайт Setanta Sports.

Матчи УПЛ, кроме украинских зрителей, смогут посмотреть фанаты из Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Мы покажем невероятное решение УПЛ в 10 странах. По нашему мнению, украинский чемпионат заслуживает большего внимания и такое покрытие должно стать повседневной реальностью для лиги. В глобальном смысле, выход на международный рынок для УПЛ должен стать толчком для дальнейшего развития. И мы искренне желаем лиге, чтобы с каждым годом количество стран, где можно посмотреть УПЛ – росло", – сказал СЕО Setanta Sports Гиорги Пруидзе.

Все матчи 30-го тура УПЛ будут сыграны в воскресенье, 4 июня, и начнутся в 15:00.