Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" перенесли на осень

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В УПЛ объяснили, что удовлетворили ходатайство "Динамо", которое поддержал "Шахтер", и перенесли игру за Суперкубок Украины на более поздний срок. Решение было принято из-за нагрузки, которая выпала на игроков обоих клубов в национальных сборных на чемпионате Европы и сжатых сроков на восстановление и подготовку к новому сезону.

Таким образом, матч, который должен был состояться 24 июля в столице на НСК "Олимпийский", перенесен на 22 сентября. Все билеты, приобретенные на игру, будут действительными.

За Суперкубок традиционно соревнуются чемпион страны и обладатель Кубка. Поскольку оба титула в прошлом сезоне получило "Динамо", то соперником киевлян, по регламенту, стал серебряный призер УПЛ - "Шахтер".