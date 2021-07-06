Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" перенесли на осень
Матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" перенесли с 24 июля на 22 сентября
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
В УПЛ объяснили, что удовлетворили ходатайство "Динамо", которое поддержал "Шахтер", и перенесли игру за Суперкубок Украины на более поздний срок. Решение было принято из-за нагрузки, которая выпала на игроков обоих клубов в национальных сборных на чемпионате Европы и сжатых сроков на восстановление и подготовку к новому сезону.
Таким образом, матч, который должен был состояться 24 июля в столице на НСК "Олимпийский", перенесен на 22 сентября. Все билеты, приобретенные на игру, будут действительными.
За Суперкубок традиционно соревнуются чемпион страны и обладатель Кубка. Поскольку оба титула в прошлом сезоне получило "Динамо", то соперником киевлян, по регламенту, стал серебряный призер УПЛ - "Шахтер".
- Напомним, 6 июля грузинский защитник Давид Хочолава перешел из "Шахтера" в датский "Копенгаген".
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