Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Матч Украина – Англия, Свитолина берет паузу, а WBA получила апелляцию на победу Усика: главные новости украинского спорта за неделю
Обзор

Матч Украина – Англия, Свитолина берет паузу, а WBA получила апелляцию на победу Усика: главные новости украинского спорта за неделю

Влад Дидусь
9 сентября, 2023 суббота
14:36
Спорт

С 19 по 26 августа в украинском спорте произошло немало интересных событий. Еспресо.TV подготовил обзор самых главных новостей футбола, бокса, легкой атлетики, тенниса и волейбола

Футбол: Украина готовится к матчу с Англией, "Динамо" продало капитана

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против Англии в 5 туре отбора на Евро-2024. Матч пройдет во Вроцлаве, наша команда будет номинальным хозяином. Однако мы уверены, что украинцы, которые сейчас живут в Польше, и наши польские друзья действительно сделают все, чтобы наши игроки чувствовали себя как дома.

Хотя букмекеры считают, что у сборной Украины практически нет шансов на успех в матче против Англии. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 8,70. Возможность ничьей оценивается в 4,75. Победу Англии – 1,44.

Еспресо проведет текстовый онлайн матч . Начало в 19.00.

Збірна України

Фото: Getty Images

Если говорить о клубном украинском футболе, то, наверное, главная новость на этой неделе - трансфер Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

Долгие годы Сергей Сидорчук был капитаном "Динамо". В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за столичный клуб.

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе Сидорчука 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости.

Желаем Сергею успехов в Бельгии!

Сергій Сидорчук

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Бокс: WBA получила апелляцию на победу Усика

Даниэль Дюбуа никак не может смириться с поражением украинского чемпиона Александра Усика. В четверг, 7 сентября, WBA (Всемирная боксерская ассоциация) подтвердила, что получила апелляцию британца на исход поединка против украинца.

"Команда Даниэля Дюбуа направила официальную апелляцию на бой 26 августа, в котором он проиграл нокаутом в 9 раунде Александру Усику во Вроцлаве, Польша", - говорится в заявлении ассоциации.

В WBA отметили, что продолжат рассмотрение протеста британского тяжеловеса в соответствии с правилами.

"Любое решение, принятое в этой ситуации, будет принято в соответствии с правилами WBA и сообщено своевременно и соответствующим образом", - заверили в организации.

Дюбуа считает, что в 5 раунде нанес удар по правилам и судья должен был зафиксировать его победу нокаутом. Напомним, что это был один из ключевых моментов боя. Британец пробил Усику ниже пояса. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть". Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

29 августа WBA подтвердила победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа и поддержала решение судьи о скандальном ударе британца ниже пояса.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

Фото: Getty Images

Легкая атлетика: Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги"

В пятницу, 8 сентября, Ярослава Магучих торжествовала на этапе "Бриллиантовой лиги". В Брюсселе украинская легкоатлетка стала единственной спортсменкой, которая смогла прыгнуть на 2 метра с первой попытки.

Магучих также пыталась преодолеть отметку в 2,04 м, однако не показала ни одной удачной попытки. Другая представительница Украины, Ирина Геращенко, с результатом 1,91 м стала четвертой.

Для Магучих это 5-й этап на "Бриллиантовой лиге" в этом сезоне. Украинка побеждала в Рабате и Семене, а также завоевала бронзу в Лозанне и Монако.

Ярослава Магучіх

Фото: Getty Images

Теннис: Свитолина берет паузу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после того, как уступила третью ракетку мира Джессике Пегуле в 1/16 финала US Open-2023.

"Если честно, моей целью в марте было войти в топ-100. Конечно, я радуюсь матчам, которые провела. Также не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. И Ролан Гаррос сыграла очень прилично. В общем я очень довольна турнирами, которые провела, и сезоном. Я близка к топ-20. Много положительных моментов", - рассказала Свитолина после матча с Пегулой.

Теннисистка объявила, что возьмет перерыв, чтобы восстановиться после травмы стопы. Она не рассказала, когда именно планирует вернуться, только подчеркнула, что будет опираться на советы врачей.

"Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет. Не знаю точно, сколько времени мне понадобится. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой", - добавила Свитолина.

Этот сезон стал первым для Светолиной после рождения дочери, в ходе которого спортсменка повторила личные рекорды на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне", завоевала первый за два года титул и вернулась в топ-30 лучших теннисисток мира.

Еліна Світоліна

Фото: Getty Images

Волейбол: Украина в плей-офф ЧМ

Во вторник, 5 сентября, матч 5-го тура ЧЕ по волейболу Украина – Испания закончился уверенной победой нашей команды. Украинские мужчины были лучшими во всех трех партиях – 25:21, 25:21, 25:19.

Для Украины это была только вторая победа на ЧЕ по волейболу. На старте турнира украинцы проиграли 3 матча подряд. В первом круге уступили Словении, во втором – Хорватии, в третьем – Болгарии.

Но победа над испанцами гарантировала украинцам выход в плей-офф. Следующий матч Украины состоится в субботу, 9 сентября. В соперниках Португалия. Начало – 20:30 по киевскому времени.

Збірна України з волейболу

Фото: Getty Images

Бокс
Сборная Украины
Ярослава Магучих
Евро-2024
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
8 сентября, 2023 пятница
Соперник потролил Фьюри из-за лишнего веса во время дуэли взглядов
ЗСУ війна
8 сентября, 2023 пятница
Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
9 сентября, 2023 суббота
Евро-2024: расписание матчей и трансляций 9 сентября
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
9 сентября
16:04
OPINION
Безлимитная война
15:50
Обновлено
Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяши Йошимаса
15:44
Обновлено
"Российское зло уже готовится к зиме", – Зеленский
15:31
В Херсоне начался 25-й международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии"
15:23
Украина – Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
15:16
Эксклюзив
После выхода ВСУ на север Бахмута россияне окажутся в окружении, - Свитан
15:05
Российская армия обстреляла поселок на Херсонщине: погиб мужчина
15:00
На Венецианской фестивале состоялась мировая премьера украинской ленты "Навсегда-Навсегда"
14:51
Эксклюзив
Политолог Морозов отметил три обстоятельства, определяющие контуры предстоящего хода войны
14:47
Инфографика
Курс валют на 9 сентября: сколько стоит евро и доллар
14:37
Обновлено
Псевдовыборы на ВОТ: на Запорожье второй день подряд подрывают "избирательные участки"
14:36
В Балтийском море страны НАТО отрабатывают вероятный контрудар по россиянам
14:33
Дания взяла в трех музеях Leopard 1 для обучения украинских военных
14:13
На войне погиб адвокат и спортсмен из Винницы Сергей Ярмоленко
14:06
В Британии украинские водолазы учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины
14:03
Россияне сами давно используют снаряды с обедненным ураном, - Центр противодействия дезинформации
14:00
OPINION
В Украине количество ФЛП превысило довоенный уровень
13:46
В РФ заявили об обстреле Белгородской области: без света якобы остались жители села
13:35
Британия кредитовала Энергоатом на 192 млн фунтов стерлингов
13:32
В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским
В Киеве попрощались с украинским религиоведом Игорем Козловским
13:19
Готовится к зиме: в Чернобыльском заповеднике заметили барсука с густой шубкой
13:03
Псевдовыборы на ВОТ: кто возглавляет списки и как избежать принудительного голосования
12:57
Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп
12:53
Обновлено
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 820 человек, разрушены здания
12:34
Залужный обсудил с начальником штаба обороны ВС Румынии атаки РФ на Дунайские порты
12:01
OPINION
Папа Франциск проваливает тест на разумность
11:52
Ренат Кузьмин
Суд разрешил ГБР спецрасследование по экс-заместителю генпрокурора Кузьмину
11:25
Зеленский встретился с членом санкционной группы Макфолом: о чем говорили
11:20
Обзор
Зависит ли успех ВСУ от капризов миллиардера Маска и как россияне адаптировались к войне. Акценты мировых СМИ 9 сентября
11:17
Ученые исследовали, какие ночные кошмары мучают людей чаще всего
11:03
Эрдоган призывает лидеров G20 удовлетворить некоторые требования России по зерновому соглашению
10:32
В Северной Корее возле ядерного полигона произошло три землетрясения
10:26
Африканский союз стал постоянным членом G20
10:22
Воевали под Мариуполем и Бахмутом: 5 окупантов сядут в тюрьму за военные преступления
10:05
Эксклюзив
Логики в этом нет: военный эксперт об автомобильных шинах, которые россияне раскладывают на самолеты
10:03
OPINION
Мы стали важной фигурой на мировой шахматной доске
09:44
Россияне за сутки атаковали 8 украинских областей: 8 человек погибли, 93 ранены
09:42
Интервью
Николай Княжицкий
Украина-Польша: зерно раздора?
09:19
США передадут Румынии боевые самолеты после инцидента с падением российского дрона
09:11
Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV