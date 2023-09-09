Матч Украина – Англия, Свитолина берет паузу, а WBA получила апелляцию на победу Усика: главные новости украинского спорта за неделю

Футбол: Украина готовится к матчу с Англией, "Динамо" продало капитана

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против Англии в 5 туре отбора на Евро-2024. Матч пройдет во Вроцлаве, наша команда будет номинальным хозяином. Однако мы уверены, что украинцы, которые сейчас живут в Польше, и наши польские друзья действительно сделают все, чтобы наши игроки чувствовали себя как дома.

Хотя букмекеры считают, что у сборной Украины практически нет шансов на успех в матче против Англии. На выигрыш нашей сборной дают коэффициент 8,70. Возможность ничьей оценивается в 4,75. Победу Англии – 1,44.

Еспресо проведет текстовый онлайн матч . Начало в 19.00.

Фото: Getty Images

Если говорить о клубном украинском футболе, то, наверное, главная новость на этой неделе - трансфер Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

Долгие годы Сергей Сидорчук был капитаном "Динамо". В его активе 327 матчей и 21 гол во всех турнирах за столичный клуб.

С "Динамо" Сергей выиграл 3 титула чемпиона страны, 4 национальных Кубка и 4 Суперкубка страны. В активе Сидорчука 50 капитанских матчей в еврокубках – это второй показатель в истории клуба во времена независимости.

Желаем Сергею успехов в Бельгии!

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Бокс: WBA получила апелляцию на победу Усика

Даниэль Дюбуа никак не может смириться с поражением украинского чемпиона Александра Усика. В четверг, 7 сентября, WBA (Всемирная боксерская ассоциация) подтвердила, что получила апелляцию британца на исход поединка против украинца.

"Команда Даниэля Дюбуа направила официальную апелляцию на бой 26 августа, в котором он проиграл нокаутом в 9 раунде Александру Усику во Вроцлаве, Польша", - говорится в заявлении ассоциации.

В WBA отметили, что продолжат рассмотрение протеста британского тяжеловеса в соответствии с правилами.

"Любое решение, принятое в этой ситуации, будет принято в соответствии с правилами WBA и сообщено своевременно и соответствующим образом", - заверили в организации.

Дюбуа считает, что в 5 раунде нанес удар по правилам и судья должен был зафиксировать его победу нокаутом. Напомним, что это был один из ключевых моментов боя. Британец пробил Усику ниже пояса. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть". Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

29 августа WBA подтвердила победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа и поддержала решение судьи о скандальном ударе британца ниже пояса.

Фото: Getty Images

Легкая атлетика: Магучих победила на этапе "Бриллиантовой лиги"

В пятницу, 8 сентября, Ярослава Магучих торжествовала на этапе "Бриллиантовой лиги". В Брюсселе украинская легкоатлетка стала единственной спортсменкой, которая смогла прыгнуть на 2 метра с первой попытки.

Магучих также пыталась преодолеть отметку в 2,04 м, однако не показала ни одной удачной попытки. Другая представительница Украины, Ирина Геращенко, с результатом 1,91 м стала четвертой.

Для Магучих это 5-й этап на "Бриллиантовой лиге" в этом сезоне. Украинка побеждала в Рабате и Семене, а также завоевала бронзу в Лозанне и Монако.

Фото: Getty Images

Теннис: Свитолина берет паузу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о перерыве в выступлениях после того, как уступила третью ракетку мира Джессике Пегуле в 1/16 финала US Open-2023.

"Если честно, моей целью в марте было войти в топ-100. Конечно, я радуюсь матчам, которые провела. Также не ожидала от себя такого высокого уровня на Уимблдоне. И Ролан Гаррос сыграла очень прилично. В общем я очень довольна турнирами, которые провела, и сезоном. Я близка к топ-20. Много положительных моментов", - рассказала Свитолина после матча с Пегулой.

Теннисистка объявила, что возьмет перерыв, чтобы восстановиться после травмы стопы. Она не рассказала, когда именно планирует вернуться, только подчеркнула, что будет опираться на советы врачей.

"Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет. Не знаю точно, сколько времени мне понадобится. Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой", - добавила Свитолина.

Этот сезон стал первым для Светолиной после рождения дочери, в ходе которого спортсменка повторила личные рекорды на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне", завоевала первый за два года титул и вернулась в топ-30 лучших теннисисток мира.

Фото: Getty Images

Волейбол: Украина в плей-офф ЧМ

Во вторник, 5 сентября, матч 5-го тура ЧЕ по волейболу Украина – Испания закончился уверенной победой нашей команды. Украинские мужчины были лучшими во всех трех партиях – 25:21, 25:21, 25:19.

Для Украины это была только вторая победа на ЧЕ по волейболу. На старте турнира украинцы проиграли 3 матча подряд. В первом круге уступили Словении, во втором – Хорватии, в третьем – Болгарии.

Но победа над испанцами гарантировала украинцам выход в плей-офф. Следующий матч Украины состоится в субботу, 9 сентября. В соперниках Португалия. Начало – 20:30 по киевскому времени.

Фото: Getty Images