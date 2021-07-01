Матч Украина - Англия будет судить немец, с которым команда Шевченко проиграла на Евро-2020
Четвертьфинальную игру чемпионата Европы между Украиной и Англией будет судить немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
На линиях Феликсу Брыху будут помогать соотечественники - Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.
Арбитром VAR будет работать Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).
Брых уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020. Немец зафиксировал поражение команды Андрея Шевченко в 1-м туре группового раунда от Нидерландов - 2:3.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналистом чемпионата Европы.
- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти
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