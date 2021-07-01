Матч Украина - Англия будет судить немец, с которым команда Шевченко проиграла на Евро-2020

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

На линиях Феликсу Брыху будут помогать соотечественники - Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитром VAR будет работать Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).

Брых уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020. Немец зафиксировал поражение команды Андрея Шевченко в 1-м туре группового раунда от Нидерландов - 2:3.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналистом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти

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