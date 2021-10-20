Матч Свитолиной на Канарах прервали по неожиданной причине
Матч украинской теннисистки Элины Свитолиной против колумбийки Марии Камилы Осорио Серрано в Тенерифе перевалы из-за плохого освещения на корте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На турнире Женской теннисной ассоциации в испанском городе Тенерифе, расположенном на Канарских островах, Свитолина выиграла в Осорио Серрано первый сет - 7: 5. Вторую партию пришлось отложить на сегодня из-за того, что стало темно, а освещение на арене оказалось недостаточным, чтобы завершить поединок вечером.
Матч между украинкой и колумбийкой будет доигран сегодня в 14:00 по киевскому времени.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
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