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Матч "Барселоны" против любителей: футболист Северной Македонии унизил сборную Украины

17 июня, 2023 суббота
20:19
Спорт

Полузащитник сборной Северной Македонии Эннис Барди прокомментировал поражение от Украины в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает македонское издание "Спорт Media"

По словам Барди, до 60-й минуты македонцы играли, как "Барселона", а сборная Украины как любительский клуб.

"Каждый из нас должен изменить свой менталитет. Нам не хватает сосредоточенности, концентрации. Всем необходимо понять, что произошло и почему, и как улучшить себя. Должна быть самокритика. Поражение произошло из-за менталитета. В течение 60 минут на поле мы выглядели как "Барселона" против любительского клуба. А потом случилась проблема. Мы пропустили один гол - потом был невероятный спад, психологический срыв. Мы должны сесть и открыто поговорить друг с другом", - сказал Эннис Барди.

Матч проходил в Скопье на стадионе "Тоше Проэски". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Украины. Наша команда проигрывала 0:2

В турнирной таблице группы C сборная Украины и Северная Македония делят 2-4 позицию с Италией, у команд по 3 балла за 2 матча.

Лидером отборочной группы является Англия, набравшая 9 баллов за 3 матча. Мальта проиграла все поединки – 0 набранных баллов.

Сборная Украины
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