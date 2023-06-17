Матч "Барселоны" против любителей: футболист Северной Македонии унизил сборную Украины
Полузащитник сборной Северной Македонии Эннис Барди прокомментировал поражение от Украины в отборе на Евро-2024
Об этом сообщает македонское издание "Спорт Media"
По словам Барди, до 60-й минуты македонцы играли, как "Барселона", а сборная Украины как любительский клуб.
"Каждый из нас должен изменить свой менталитет. Нам не хватает сосредоточенности, концентрации. Всем необходимо понять, что произошло и почему, и как улучшить себя. Должна быть самокритика. Поражение произошло из-за менталитета. В течение 60 минут на поле мы выглядели как "Барселона" против любительского клуба. А потом случилась проблема. Мы пропустили один гол - потом был невероятный спад, психологический срыв. Мы должны сесть и открыто поговорить друг с другом", - сказал Эннис Барди.
Матч проходил в Скопье на стадионе "Тоше Проэски". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Украины. Наша команда проигрывала 0:2
В турнирной таблице группы C сборная Украины и Северная Македония делят 2-4 позицию с Италией, у команд по 3 балла за 2 матча.
Лидером отборочной группы является Англия, набравшая 9 баллов за 3 матча. Мальта проиграла все поединки – 0 набранных баллов.
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Украины уступила в Лондоне Англии со счетом 2:0.
- 16 июня в 3-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Еспресо провел текстовую онлайн-трансляцию.
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