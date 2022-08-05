Об этом Срна рассказал в интервью изданию "Трибуна".

"Надеемся, что Траоре останется с нами. Над этим мы тоже работаем. Этот парень в первый день сказал, что его история с "Шахтером" не закончилась, и он не может просто так уйти из команды. Его мать сказала ему, чтобы он не бросал "Шахтер", - рассказал директор клуба по футболу Дарио Срна.

Лассина Траоре остается последним легионером из состава "Шахтера" до начала полномасштабной войны. Летом к команде присоединился хорват Невен Джурасек. Все остальные игроки команды – украинцы.

Трансферная стоимость 21-летнего Траоре составляет 9 млн евро. В 2021 году его купили за 10 млн. На счету игрока из Буркина-Фасо 14 матчей и 9 голов в прошлом сезоне.

14 июля "Шахтер" назначил новым главным тренером хорвата Игоря Йовичевича.

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