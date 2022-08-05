Мать заставляет футболиста из Буркина-Фасо не бросать "Шахтер" и остаться в Украине
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, что мать форварда Лассина Траоре просит сына остаться в украинском топ-клубе
Об этом Срна рассказал в интервью изданию "Трибуна".
"Надеемся, что Траоре останется с нами. Над этим мы тоже работаем. Этот парень в первый день сказал, что его история с "Шахтером" не закончилась, и он не может просто так уйти из команды. Его мать сказала ему, чтобы он не бросал "Шахтер", - рассказал директор клуба по футболу Дарио Срна.
Лассина Траоре остается последним легионером из состава "Шахтера" до начала полномасштабной войны. Летом к команде присоединился хорват Невен Джурасек. Все остальные игроки команды – украинцы.
Трансферная стоимость 21-летнего Траоре составляет 9 млн евро. В 2021 году его купили за 10 млн. На счету игрока из Буркина-Фасо 14 матчей и 9 голов в прошлом сезоне.
- 14 июля "Шахтер" назначил новым главным тренером хорвата Игоря Йовичевича.
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