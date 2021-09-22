Мать уговаривает Роналду вернуться в прежний клуб

Об этом сообщает Record.

По словам Марии Долорес Авейру, она мечтает снова увидеть сына в форме "Спортинга", где Роналду начинал карьеру.

"Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в "Спортинге", прежде чем умру. Если это будет не он, то пусть сын, он играет лучше, чем Криштиану", - сказала женщина.

В летнее трансферное окно 36-летний Роналду перешел из итальянского "Ювентуса" в еще один свой бывший клуа - английский "Манчестер Юнайтед".