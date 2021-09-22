Мать уговаривает Роналду вернуться в прежний клуб
Мать португальского футболиста Криштиану Роналду хочет, чтобы он завершил карьеру в "Спортинге"
Об этом сообщает Record.
По словам Марии Долорес Авейру, она мечтает снова увидеть сына в форме "Спортинга", где Роналду начинал карьеру.
"Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в "Спортинге", прежде чем умру. Если это будет не он, то пусть сын, он играет лучше, чем Криштиану", - сказала женщина.
В летнее трансферное окно 36-летний Роналду перешел из итальянского "Ювентуса" в еще один свой бывший клуа - английский "Манчестер Юнайтед".
- Напомним, 22 сентября Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.
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