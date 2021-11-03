Мать Саакашвили о последствиях голодовки сына: "Потерял 20 килограммов веса"
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с матерью Михеила Саакашвили Гиули Аласанией. Она обеспокоена здоровьем сына, голодающего уже 34-й день подряд и потерявшего 20 килограммов веса
Об этом омбудсман написала в Facebook.
На встрече также присутствовали украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец и народный депутат Украины Елизавета Ясько, находящаяся с Михеилом в близких отношениях.
"Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила. Скачки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец-то сегодня были сделаны все возможные тесты, на результаты которых мы ожидаем", - написала Денисова.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать.
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