Мать Саакашвили о последствиях голодовки сына: "Потерял 20 килограммов веса"

Об этом омбудсман написала в Facebook.



На встрече также присутствовали украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец и народный депутат Украины Елизавета Ясько, находящаяся с Михеилом в близких отношениях.



"Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михеила. Скачки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михеила. Наконец-то сегодня были сделаны все возможные тесты, на результаты которых мы ожидаем", - написала Денисова.





Денисова призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.