Мать Роналду рассказала, кем бы стал ее сын, если бы не футбол

Об этом сообщает Tuttosport .



Долореш Авейру вспомнила, как ее сын переходил в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.



"После матча против" Манчестер Юнайтед "он сказал:" Они заинтересованы во мне ". Я ответила:" Что? Ты поедешь в столь юном возрасте? ». Криштиану сказал мне:" Мама, не отрывай мне крылья ". Он всегда был таким. Без футбола Криштиану был никем, он стал бы каменщиком. Если бы не то решение, он никогда не стал бы лучшим в мире ", - рассказала мама Роналду.

22 сентября мать португальского футболиста Криштиану Роналду призналась, что хочет, чтобы он завершил карьеру в "Спортинга".

22 сентября Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.