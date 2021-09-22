Мать Роналду рассказала, кем бы стал ее сын, если бы не футбол
Долореш Авейру, мать португальского футболиста Криштиану Роналду, рассказала, кем бы стал ее сын, если бы не футбол
Об этом сообщает Tuttosport .
Долореш Авейру вспомнила, как ее сын переходил в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году.
"После матча против" Манчестер Юнайтед "он сказал:" Они заинтересованы во мне ". Я ответила:" Что? Ты поедешь в столь юном возрасте? ». Криштиану сказал мне:" Мама, не отрывай мне крылья ". Он всегда был таким. Без футбола Криштиану был никем, он стал бы каменщиком. Если бы не то решение, он никогда не стал бы лучшим в мире ", - рассказала мама Роналду.
- 22 сентября мать португальского футболиста Криштиану Роналду призналась, что хочет, чтобы он завершил карьеру в "Спортинга".
- 22 сентября Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.
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