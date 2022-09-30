Мать Роналду рассекретила планы сына о завершении карьеры
Мама португальского футболиста Криштиану Роналду призналась, что ее сын планирует окончить карьеру после 40 лет
Об этом сообщает iG Esporte .
Мария Долореш Авейру также призналась, что у Криштиану Роналду есть планы вернуться в португальский "Спортинг", где он начинал свою карьеру.
"Если Роналду не перейдет, его сын, Криштиану-младший, будет играть там. Ему обещано. Трансфер [Роналду] не состоялся в этом году, будет в следующем. Даст бог, в этом или в следующем году он перейдет. У него есть сила, он будет играть до 40 лет", - сказала мама Роналду.
37-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед". В этом году он потерял место в основном составе. Португалец сыграл всего 207 минут в АПЛ и не отличился голами или ассистами.
За свою карьеру Криштиану Роналду также играл за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
- В августе главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг согласился отпустить Криштиану Роналду из-за деструктивного поведения португальского форварда. Но нападающий остался в МЮ.
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