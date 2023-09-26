"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый, проживая вместе со своими малолетними детьми и пользуясь их беспомощным состоянием, совершал преступления против их половой свободы. Мужчина неоднократно насиловал двух дочерей и сына, когда жены не было дома. На момент совершения противоправных действий детям было 9 и 11 лет", - говорится в сообщении.

"Потерпевшие жаловались матери, однако она не реагировала", – добавили в прокуратуре.

Согласно сообщению, папа и мама были лишены родительских прав, а дети сейчас проживают в приемной семье.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.