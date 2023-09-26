"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
В Днепропетровской области сообщили о подозрении мужчине, который неоднократно насиловал двух малолетних дочерей и сына. В настоящее время он находится под стражей
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
"По данным следствия, подозреваемый, проживая вместе со своими малолетними детьми и пользуясь их беспомощным состоянием, совершал преступления против их половой свободы. Мужчина неоднократно насиловал двух дочерей и сына, когда жены не было дома. На момент совершения противоправных действий детям было 9 и 11 лет", - говорится в сообщении.
"Потерпевшие жаловались матери, однако она не реагировала", – добавили в прокуратуре.
Согласно сообщению, папа и мама были лишены родительских прав, а дети сейчас проживают в приемной семье.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В апреле в Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал собственных дочерей.
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