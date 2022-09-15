Об этом говорится на сайте NBCnews

Женщина рассказала, что помнит, как 23 августа получила телефонный звонок, и ей сообщили о гибели сына. Теперь все, что она хочет, – это вернуть останки ее сына в Соединенные Штаты.

"Был украинский мемориал, сделанный его товарищами, но... Соединенные Штаты — это дом моего сына", – сказала она.

Джонс приехал в Украину 30 марта, больше чем через месяц после российского вторжения. За день до своего 24-летия он сказал матери, что уедет в Украину.

Женщина рассказала, что ее семья не связана с Украиной, но сын был врожденным солдатом. Он три года служил в армии США, и вместе с группой друзей, нашедшихся в армии, решил присоединиться к борьбе.