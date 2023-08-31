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"Мастерская города Киева - 2023": в столице состоится урбанистический фестиваль

31 августа, 2023 четверг
15:50
Общество

В столице Украины 1 и 2 сентября состоится урбанистический фестиваль "Мастерская города Киева - 2023": он привлекает жителей к процессам развития и обновления города

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что во время фестиваля пройдут тематические тренинги, мастер-классы, спортивные мероприятия и интерактивные встречи, обсуждения городских вопросов и дискуссии "за чашкой кофе" с представителями городских властей. Таким образом, мероприятие не только привлечет жителей столицы к процессам развития и обновления города, но и объединит социально-полезные инициативы и будет служить коммуникационной площадкой между обществом, бизнесом и властью.

Мероприятие будет одновременно проходить во всех районах Киева, центральная локация - парк имени Шевченко. В парке в 17:00 1 сентября состоится официальное открытие фестиваля.

"Второй день фестиваля откроет активная деятельность. Будет обустроена локация "Территория безопасности", где специалисты будут обучать медицинской помощи и информационной гигиене, рассказывать правила противопожарной безопасности и безопасности на дороге. Можно будет пройти мастер-класс "Самооборона для женщин", тест на ВИЧ/СПИД" и тому подобное", - говорится в сообщении.

На локации "Территория развития" будут представлены, в частности, полезные новации в приложении "Киев Цифровой" и будут рассказывать о подготовке к отопительному сезону.

"Также обустроят локацию, которая будет наполнена культурными инициативами. В частности, KyivTram.Fest – фестиваль мастеров урбанистического искусства, который будет проходить у легендарного "Киевского трамвайчика". Традиционно киевские поэты собираются именно здесь, чтобы читать стихи под открытым небом. Кроме того, будет обустроена кондитерская с зоной свободного общения", - добавили в КМДА.

Кроме того, состоится ряд бесплатных экскурсий по столице, а в разных районах Киева пройдут различные мастер-классы, тренинги, выставки, аукционы, квесты и информационно-познавательные мероприятия.

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