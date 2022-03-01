Mastercard заблокировал некоторым российским финучреждениям доступ к своей платежной системе
Международная платежная система Mastercard заблокировала некоторым российским финансовым учреждениям доступ к своей сети в рамках санкций, вводимых против Российской Федерации за вторжение в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Названия финучреждений, против которых введены ограничения, пока не известны. Издание передает, что Mastercard будет сотрудничать с регуляторами, чтобы соблюдать условия введенных санкций.
Также компания планирует внести вклад в $2 млн на гуманитарную помощь.
- Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков - Черноморского банка развития и реконструкции, Банка "России", "Промсвязи банка", Генбанка и Индустриального сберегательного банка.
- 28 февраля британское правительство объявило о намерении ввести санкции против Центрального банка РФ из-за полномасштабного нападения на Украину.
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