Мастер из Чернигова самостоятельно изготавливал автоматы, пулеметы и взрывчатку. Теперь может сесть на 3-7 лет

Обыск состоялся во исполнение постановления Деснянского районного суда г. Чернигова в рамках расследования уголовного производства, открытого летом текущего года по ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины, информирует Еспресо.TV .



По имеющейся у полицейских оперативной информации, фигурант производства устроил в гаражном помещении мастерскую, однако не для авторемонта. Там 56-летний черниговец занимался переработкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты.



Как отмечают в Нацполиции, во время следственных действий в двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них, в частности, ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.



Все перечисленные предметы полицейские изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.



Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.





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