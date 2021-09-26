Мастер из Чернигова самостоятельно изготавливал автоматы, пулеметы и взрывчатку. Теперь может сесть на 3-7 лет
Сотрудники криминальной полиции и следователи Черниговского райуправления полиции с привлечением кинолога со служебной собакой провели санкционированный обыск в гаражных помещениях одного из автокооперативов города. Изъято 40 объектов - от ручных гранат до станковых пулеметов
Обыск состоялся во исполнение постановления Деснянского районного суда г. Чернигова в рамках расследования уголовного производства, открытого летом текущего года по ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины, информирует Еспресо.TV .
По имеющейся у полицейских оперативной информации, фигурант производства устроил в гаражном помещении мастерскую, однако не для авторемонта. Там 56-летний черниговец занимался переработкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты.
Как отмечают в Нацполиции, во время следственных действий в двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и взрывоопасные боеприпасы. Среди них, в частности, ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.
Все перечисленные предметы полицейские изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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