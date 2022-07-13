Тема программы: "Массовый ПТСР: как найти общий язык медиа, власти и обществу во избежание напряжения?"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Как нужно правильно говорить о потерях на войне? Как поддерживать боевой дух общества, не украшая реальность? Опыт европейских медиа.

Как преодолеть ощущение несоизмеримости жертв передовой и проблем тыловой жизни?

Как говорить о проблемах внутри страны, критиковать действия власти, побуждать ее к реформам, не нарушая единство внутри страны? К чему приводит умалчивание проблем?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Лариса Волошина – психолог, журналистка, телеведущая общественного телеканала "UA: Крим".

Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).