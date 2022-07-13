"Массовый ПТСР: как найти общий язык медиа, властям и обществу во избежание напряжения? Онлайн-проект "Собственные названия"
13 июля в 19:00 состоится четвертый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Собственные названия", гостей которого станет психолог, журналистка, телеведущая общественного телеканала "UA: Крым" Лариса Волошина
Тема программы: "Массовый ПТСР: как найти общий язык медиа, власти и обществу во избежание напряжения?"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
Как нужно правильно говорить о потерях на войне? Как поддерживать боевой дух общества, не украшая реальность? Опыт европейских медиа.
Как преодолеть ощущение несоизмеримости жертв передовой и проблем тыловой жизни?
Как говорить о проблемах внутри страны, критиковать действия власти, побуждать ее к реформам, не нарушая единство внутри страны? К чему приводит умалчивание проблем?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Лариса Волошина – психолог, журналистка, телеведущая общественного телеканала "UA: Крим".
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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