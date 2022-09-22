Массовые захоронения есть еще по меньшей мере в трех местах, - заммэра Изюма
Заммэра Изюма Владимир Мацокин сообщил, что в городе есть еще по меньшей мере три массовых захоронения, а количество жертв среди мирных жителей больше тысячи
Об этом он сообщил на брифинге в Media Center Ukraine.
"Изюм – город массового террора", – отмечает Мацокин.
Заммэра рассказал, что в настоящее время активно проводят эксгумацию тел погибших и еще "рано говорить о ее завершении".
"Эксгумационные действия на сегодняшний день не завершены. Я думаю, мы еще даже не дошли до середины", - сказал Владимир Мацокин.
Он рассказал, что для облегчения идентификации погибших родственники могут сдавать ДНК-материал прямо в городе. Мацокин также отметил, что сегодня все уже эксгумированные тела будут доставлены в Харьков и родные погибших будут проинформированы об этом.
- О том, что в Изюме погибли не менее тысячи человек, также отмечал в эфире Эспрессо глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.
- 15 сентября в освобожденном Изюме было обнаружено первое массовое захоронение.
- 18 сентября мэр города сообщил, что эксгумация тел в деоккупированном Изюме займет еще две недели.
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