Массовые захоронения есть еще по меньшей мере в трех местах, - заммэра Изюма

Об этом он сообщил на брифинге в Media Center Ukraine.

"Изюм – город массового террора", – отмечает Мацокин.

Заммэра рассказал, что в настоящее время активно проводят эксгумацию тел погибших и еще "рано говорить о ее завершении".

"Эксгумационные действия на сегодняшний день не завершены. Я думаю, мы еще даже не дошли до середины", - сказал Владимир Мацокин.

Он рассказал, что для облегчения идентификации погибших родственники могут сдавать ДНК-материал прямо в городе. Мацокин также отметил, что сегодня все уже эксгумированные тела будут доставлены в Харьков и родные погибших будут проинформированы об этом.

О том, что в Изюме погибли не менее тысячи человек, также отмечал в эфире Эспрессо глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

15 сентября в освобожденном Изюме было обнаружено первое массовое захоронение.

18 сентября мэр города сообщил, что эксгумация тел в деоккупированном Изюме займет еще две недели.

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