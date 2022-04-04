Массовые убийства украинцев – это идеология и менталитет не только российских солдат, но и всего населения России, - Чубаров

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо.TV"



“Менталитет россиян, а точнее их армии, всегда заключался в том, что они никогда не жалели своих солдат. Для России солдаты были и являются пушечным мясом. Далеко заглядывать в историю не нужно. Лишь в начале XX века россияне бросали на убой своих солдат. Хочу напомнить, что именно на территории России возникла такая пословица “бабы еще нарожают””, – объяснил Чубаров



Чубаров подчеркнул, что армия, не жалеющая своих солдат, будет переносить свои методы в еще более жестоких формах на территории стран. которые оккупируют.



“Путин задался целью не просто захватить Киев, а ликвидировать украинское государство. Для таких целей Путина требовалось не только большое количество военной техники и солдат, но и ненависть к украинцам. Если солдаты ВСУ недоступны для российских оккупантов, то они творят жестокости с их родными, гражданским населением”, – добавил Чубаров



Чубаров также отметил, что в массовых убийствах украинцев виновны не только российские солдаты, но и все российское население



“Это не эксцесс исполнителя, мол, отдельные солдаты из забитых российских сел убивают украинцев. Нет! Это идеология и ментальность российской армии и всего населения России. Чтобы это вылечить, требуется осуждение международным сообществом всего российского народа, – добавил Чубаров

Напомним, из-за массовых убийств россиянами жителей Бучи в Киевской области глава МИД Дмитрий Кулеба требует от стран G7 ввести против РФ жесткие санкции, в частности ввести эмбарго на российские нефть и газ и отключить все банки от SWIFT.

3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должна немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.



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