Массовые убийства активистов Майдана: суд разрешил заочное расследование Януковича по делу об организации особо тяжких преступлений
Печерский суд Киева разрешил ГБР осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Известно, что экс-президент пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора - в РФ, поэтому такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении него в его отсутствие.
"По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывания у власти, используя имеющиеся полномочия Президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими Председателем СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 организовал применения сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинение смерти 62 лицам ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемому инкриминируется организация в составе преступной группировки, в которую входили екскеривникы правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организация террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 ; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 УК Украины).
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