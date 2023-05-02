Об этом сообщает BBC и Le Monde.

В понедельник сотни тысяч человек по всей стране вышли на очередные протестные демонстрации. По данным министерства внутренних дел Франции, в них приняли участие около 782 тыс. человек. В то же время французская Генеральная конфедерация труда (CGT) насчитала 1 мая около 2,3 млн протестующих.

Крупнейшие акции прошли в Париже, Нанте, Марселе, Бордо и Тулузе. Протестовали также в Гренобле, Лионе, Бресте, Страсбурге и других городах.

Во французской столице произошел пожар на площади Place de la Nation. Пользователи социальных сетей пишут об "странной атмосфере", когда торговцы продолжают продавать сэндвичи среди столкновений между полицией и демонстрантами.

Столкновения между протестующими и полицией произошли также в Лионе. Демонстранты, в частности, разбили окно здания медицинской страховой компании и подожгли мебель на улице.

В министерстве внутренних дел отмечают, что большинство митингов проходили мирно, но были и радикально настроены люди, бросавшие в полицию шашки с бензином и файеры. В то же время полиция применяла слезоточивый газ и водометы. По состоянию на 18:00 1 мая в Париже были арестованы 68 человек.

Как сообщает Le Monde, у Нанти один из демонстрантов получил серьезное ранение в руку. Пострадавшего доставили в больницу, обстоятельства выясняются. По состоянию на 15:00 сообщалось о 14 задержанных в городе.

Всего в столкновениях пострадали более 108 полицейских. Серьезно пострадал один из стражей порядка, в которого из толпы бросили коктейль Молотова.