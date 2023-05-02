Массовые протесты во Франции против пенсионной реформы: произошли столкновения, пострадали более 100 полицейских
1 мая по всей территории Франции прошли очередные масштабные акции протеста против пенсионной реформы правительства, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 64 лет. Произошли столкновения между протестующими и полицией
Об этом сообщает BBC и Le Monde.
В понедельник сотни тысяч человек по всей стране вышли на очередные протестные демонстрации. По данным министерства внутренних дел Франции, в них приняли участие около 782 тыс. человек. В то же время французская Генеральная конфедерация труда (CGT) насчитала 1 мая около 2,3 млн протестующих.
Крупнейшие акции прошли в Париже, Нанте, Марселе, Бордо и Тулузе. Протестовали также в Гренобле, Лионе, Бресте, Страсбурге и других городах.
Во французской столице произошел пожар на площади Place de la Nation. Пользователи социальных сетей пишут об "странной атмосфере", когда торговцы продолжают продавать сэндвичи среди столкновений между полицией и демонстрантами.
Столкновения между протестующими и полицией произошли также в Лионе. Демонстранты, в частности, разбили окно здания медицинской страховой компании и подожгли мебель на улице.
В министерстве внутренних дел отмечают, что большинство митингов проходили мирно, но были и радикально настроены люди, бросавшие в полицию шашки с бензином и файеры. В то же время полиция применяла слезоточивый газ и водометы. По состоянию на 18:00 1 мая в Париже были арестованы 68 человек.
Как сообщает Le Monde, у Нанти один из демонстрантов получил серьезное ранение в руку. Пострадавшего доставили в больницу, обстоятельства выясняются. По состоянию на 15:00 сообщалось о 14 задержанных в городе.
Всего в столкновениях пострадали более 108 полицейских. Серьезно пострадал один из стражей порядка, в которого из толпы бросили коктейль Молотова.
- Ранее французское правительство, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: были арестованы более 200 человек. На следующий день сообщалось, что вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции.
- 22 марта состоялась новая забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
- 7 апреля в центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.
- 13 апреля во время митинга протестующие ворвались в штаб-квартиру Louis Vuitton в Париже.
- Уже 15 апреля президент Франции подписал закон об увеличении пенсионного возраста, утвердив таким образом предложение правительства. Макрон отверг предложение профсоюзов, которые накануне обратились к нему с просьбой этого не делать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.41
Покупка 37.41Продажа 38.05
-
EUR
Покупка 40.91Продажа 41.85
- Актуальное
- Важное