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Массовые протесты во Франции против пенсионной реформы: произошли столкновения, пострадали более 100 полицейских

2 мая, 2023 вторник
07:27
Мир

1 мая по всей территории Франции прошли очередные масштабные акции протеста против пенсионной реформы правительства, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 64 лет. Произошли столкновения между протестующими и полицией

Об этом сообщает BBC и Le Monde.

В понедельник сотни тысяч человек по всей стране вышли на очередные протестные демонстрации. По данным министерства внутренних дел Франции, в них приняли участие около 782 тыс. человек. В то же время французская Генеральная конфедерация труда (CGT) насчитала 1 мая около 2,3 млн протестующих.

Крупнейшие акции прошли в Париже, Нанте, Марселе, Бордо и Тулузе. Протестовали также в Гренобле, Лионе, Бресте, Страсбурге и других городах.

Во французской столице произошел пожар на площади Place de la Nation. Пользователи социальных сетей пишут об "странной атмосфере", когда торговцы продолжают продавать сэндвичи среди столкновений между полицией и демонстрантами.

Столкновения между протестующими и полицией произошли также в Лионе. Демонстранты, в частности, разбили окно здания медицинской страховой компании и подожгли мебель на улице.

В министерстве внутренних дел отмечают, что большинство митингов проходили мирно, но были и радикально настроены люди, бросавшие в полицию шашки с бензином и файеры. В то же время полиция применяла слезоточивый газ и водометы. По состоянию на 18:00 1 мая в Париже были арестованы 68 человек.

Как сообщает Le Monde, у Нанти один из демонстрантов получил серьезное ранение в руку. Пострадавшего доставили в больницу, обстоятельства выясняются. По состоянию на 15:00 сообщалось о 14 задержанных в городе.

Всего в столкновениях пострадали более 108 полицейских. Серьезно пострадал один из стражей порядка, в которого из толпы бросили коктейль Молотова.

  • Ранее французское правительство, избежав голосования в парламенте, повысило пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Поэтому в Париже и других городах начались многотысячные протесты и произошли столкновения с правоохранителями: были арестованы более 200 человек. На следующий день сообщалось, что вечером в Париже произошли столкновения полиции с протестующими, когда продолжалась новая демонстрация против планов правительства Франции.
  • 22 марта состоялась новая забастовка и проведение демонстрации сотнями тысяч французов: перед этим в течение недели в Париже и других городах продолжались стихийные демонстрации, подверглись мусорным бакам и стычки с полицией.
  • 7 апреля в центре Парижа подожгли любимый ресторан Эмманюэля Макрона, произошли столкновения между правоохранителями и активистами.
  • 13 апреля во время митинга протестующие ворвались в штаб-квартиру Louis Vuitton в Париже.
  • Уже 15 апреля президент Франции подписал закон об увеличении пенсионного возраста, утвердив таким образом предложение правительства. Макрон отверг предложение профсоюзов, которые накануне обратились к нему с просьбой этого не делать.
Франция
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