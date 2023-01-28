Массовые обыски и аресты в домах крымских татар прошли в Джанкойском районе оккупированного Крыма, - Чубаров
Рефат Чубаров, глава меджлиса крымскотатарского народа, сообщил, что в результате обысков были арестованы шесть человек, которым грозит сверхвысокий срок заключения
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"24 января прошли массовые обыски и аресты в домах крымских татар в Джанкойском районе. Этот район уже становится российским военным хабом, где накапливается оружие и личный состав армии РФ, а затем их отправляют в оккупированные районы Херсонской области. ФСБ России обвинило шесть наших людей в том, что они террористы, выполняют задачи украинских спецслужб и осуществляют диверсии на территории Крыма", - рассказал глава меджлиса крымскотатарского народа.
Рефат Чубаров отметил, что этим людям грозит сверхвысокий срок заключения от 14 до 19 лет.
"Вчера, 27 января, местный оккупационный Симферопольский суд принимал решение о мерах пресечения арестованным. К зданию суда вышли крымские татары, чтобы продемонстрировать единство и дать моральную поддержку людям, попавшим под арест. И вчера 34 наших граждан были арестованы, а сегодня им дали административные меры наказания в виде заключения от 10 до 15 суток", - сообщил Чубаров.
- Ранее глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что россияне устроили обыски в домах трех крымских татар: двоих из них увезли в неизвестном направлении.
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