Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"24 января прошли массовые обыски и аресты в домах крымских татар в Джанкойском районе. Этот район уже становится российским военным хабом, где накапливается оружие и личный состав армии РФ, а затем их отправляют в оккупированные районы Херсонской области. ФСБ России обвинило шесть наших людей в том, что они террористы, выполняют задачи украинских спецслужб и осуществляют диверсии на территории Крыма", - рассказал глава меджлиса крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров отметил, что этим людям грозит сверхвысокий срок заключения от 14 до 19 лет.

"Вчера, 27 января, местный оккупационный Симферопольский суд принимал решение о мерах пресечения арестованным. К зданию суда вышли крымские татары, чтобы продемонстрировать единство и дать моральную поддержку людям, попавшим под арест. И вчера 34 наших граждан были арестованы, а сегодня им дали административные меры наказания в виде заключения от 10 до 15 суток", - сообщил Чубаров.

Ранее глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что россияне устроили обыски в домах трех крымских татар: двоих из них увезли в неизвестном направлении.

4 января Крымская правозащитная группа проинформировала, что оккупанты готовятся отправить незаконно осужденного крымского татарина Абдурахманова в колонию в РФ

17 января Эскендер Бариев, глава Крымскотатарского ресурсного центра, рассказал, что в Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ

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