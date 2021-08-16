Массовые обыски должны создать основу для назначения главой КГГА "залетного ставленника", - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что массовые обыски, которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. А делается это с одной целью, чтобы создать основу для назначения главой КГГА "залетного ставленника"
Об этом он заявил в своем видеообращении 16 августа.
Кличко отметил, что массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые длятся уже несколько месяцев, является системным давлением.
"Политически мотивированное давление на власть Киева. Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. Но на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. Делается это с одной целью - опорочить мою репутацию и создать основу, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне ", - заявил он.
Мэр Киева напомнил, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке. Приговором суда, который вступит в законную силу.
"Потому что сейчас кричат о подозрениях, нарушениях, а потом все лопнет, как мыльный пузырь! Хочу подчеркнуть, что городские власти, несмотря на все препятствия, работают. Мы продолжаем ремонт дорог, объектов социальной инфраструктуры. Мы продолжаем строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Хотя его и пытаются заблокировать многочисленными обысками по кругу. Мы должны восстановить работу Инспекции по парковке, которую сейчас практически заблокировали. И не допустить беспорядка с парковкой на тротуарах и обочинах дорог ", - отметил он.
Кличко добавил, что все документы, информация о деятельности Инспекции - в открытом доступе, и киевляне могут с ней ознакомиться.
"А за "Киев цифровой", мы максимально убрали бюрократию в общении киевлян с чиновниками. Оформить штраф и забрать машину со штрафплощадки можно очень быстро и без помех. Все процедуры прозрачны. Подчеркну. Я не дам уничтожить свою репутацию и дело, которым я занимаюсь много лет! Мы продолжим менять Киев, менять страну! ", - сказал он.
- Напомним, 8 июля правоохранители провели следственные действия в офисе Киевавтодора. КГГА назвал это "политическим давлением". Служба безопасности Украины заявляет, что провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках дела о миллионных схемах.
- Впоследствии, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в главном офисе "Киевводоканала".
- Затем, Государственная фискальная служба (ГФС) провела обыски в Киевзеленстрое по делу уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 30 млн грн.
- 16 августа правоохранители снова провели обыски . На этот раз в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и ряде компаний из-за хищения 4,5 млн грн средств общины города на строительстве Подольского моста.
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