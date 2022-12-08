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Массовые казни гражданских украинцев армией РФ могут быть военными преступлениями, – доклад ООН

8 декабря, 2022 четверг
03:37
война с Россией

Российские вооруженные силы после вторжения в Украину 24 февраля казнили сотни гражданских лиц, которые можно трактовать как военные преступления

Об этом 7 декабря заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет Укринформ.

В докладе ООН, подготовленном по результатам работы миссии, подробно рассказывается о том, как российские войска убивали гражданских лиц в украинских населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей Украины с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.

По словам Богнера, рассмотренные в докладе внесудебные казни могут составлять военные преступления.

Так, в Буче, находившейся под контролем российских войск с 5 по 30 марта, миссия задокументировала убийство 73 гражданских лиц (54 мужчин, 16 женщин, двух мальчиков и одной девочки) и в настоящее время получает подтверждение убийства еще 105 человек.

"Простое текстовое сообщение, кусок камуфляжной одежды или запись о предыдущей военной службе могли иметь роковые последствия (служили поводом к казням, - ред.)", - сказала Богнер.

В докладе отмечается, что на сегодняшний день ООН задокументировала насильственную смерть 441 гражданского лица (341 мужчина, 72 женщин, 20 мальчиков и 8 девушек) в трех регионах только за первые шесть недель российского вторжения. В то же время авторы документа подчеркивают, что фактические цифры значительно выше, поскольку работа по сбору подтверждений по крайней мере еще 198 убийств продолжается.

"Граждане становились мишенями на дорогах во время передвижения в пределах или между населенными пунктами, в том числе во время попыток побега от боевых действий", - отметила Богнер.

Она рассказала, что "российские военные привозили гражданских лиц в импровизированные места содержания, а затем казнили в плену. Тела многих жертв были найдены со связанными за спиной руками и огнестрельными ранами в голове".

Отмечается, что убивали преимущественно лиц мужского пола (88% всех казней).

В докладе подчеркивается, что нужно еще приложить немало усилий по привлечению виновных к ответственности. Управление ООН по правам человека не нашло никакой информации о том, что российские власти расследуют любой из таких случаев.

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ООН
воєнні злочини Росії
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