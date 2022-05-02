Массовые беспорядки во время первомайских протестов во Франции арестованы 54 человека, - Reuters
В Париже во время первомайских протестов были арестованы 54 человека, полиция применила слезоточивый газ
Об этом сообщает Reuters.
По предварительным данным, по всей Франции за последние сутки состоялись протесты в честь первого мая. Тысячи требовали повышения зарплат и выступали против намерений президента Эмманюэля Макрона по повышению пенсионного возраста.
Большинство акций протеста были мирными, однако в Париже вспыхивали беспорядки, в ходе которых правоохранители арестовали 54 человека, в том числе напавшую на пожарного женщину.
Кроме того, полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить анархистов из организации "Черный блок", которые во время протеста разгромили ресторан McDonald's на площади Леона Блюма и разбили окна нескольких агентств недвижимости, поджег мусорные баки рядом.
В ходе столкновений были ранены 8 полицейских.
В Париже и других городах, включая Лилль, Нант, Тулузу и Марсель, было организовано около 250 митингов. В общей сложности по всей стране протестовали 116,5 тыс. человек, в том числе 24 тыс. в столице.
Во французской столице к профсоюзным протестующим присоединились политические деятели – преимущественно с левых – и климатические активисты.
Многие критиковали политику президента.
"Важно показать Макрону и всему политическому миру, что мы готовы защищать наши социальные права", – сообщил 10-летний протестующий студент Джошуа Антунес.
Кроме того, президента Франции обвиняли в "бездействии" по экологическим вопросам.
Участники марша несли баннеры с надписями "Пенсия к артриту" и "Макрон, прочь".
- Напомним, что 25 апреля по Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах.
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