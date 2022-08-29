Об этом сообщает Al Arabia.

"Двенадцать поклонников иракского шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра были застрелены и еще 270 ранены в понедельник во время столкновений в укрепленной зеленой зоне Багдада", — говорится в сообщении.

Уточняется, что смерти и ранения произошли в результате выстрелов из огнестрельного оружия и применения слезоточивого газа в зеленой зоне, где расположены правительственные и дипломатические здания.

Ранее издание Аль-Хадас сообщило о введении комендантского часа в столице, а также, что силовые министерства демонстрируют "высокую степень сдержанности и братского взаимодействия, чтобы предотвратить столкновения или кровопролитие".

Муктада аль-Садр — один из духовных лидеров мусульман-шиитов Ирака. С 2003 года руководил радикальным религиозно-политическим движением "Джамаат аль-Садр аль-Тани" и его военизированным крылом "Армия Махди".