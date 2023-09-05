Массовой экстрадиции мужчин в Украину из-за границы не будет, - Вениславский

Об этом в эфире Радио Свобода заявил народный депутат, член комитета Совета нацбезопасности и обороны, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Соответственно, по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно запустить процедуру экстрадиции. Но, учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии, и окончательное решение будет за судом. как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – отметил Вениславский.

По его словам, незаконно пересекают границу по меньшей мере тремя способами – пересечение вне официальных пунктов пропуска, второе – когда пункт пропуска человек пересек в тайник, а затем в нейтральной полосе этот же человек пересек уже государственную границу другой страны на основании паспорта.

"Наиболее массовый характер носит как раз использование поддельных, заведомо ложных, фальшивых документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны. Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы - он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время" Соответственно никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу, но с точки зрения поддельных документов – это отдельное преступление, охватывающее ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал. Поскольку мы понимаем, если человек, не имея статуса лица с инвалидностью, воспользовался такими документами - это преступление во избежание выполнения конституционных обязанностей", - отмечает Вениславский.

Нардеп объясняет, что эти действия требуют регистрации уголовных производств, установление таких фактов – компетенция правоохранительных органов. После регистрации производства должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы, а после этого лица, воспользовавшиеся такими документами, могут заочно сообщить о подозрении, далее могут быть задействованы правила экстрадиции.

Что известно об экстрадиции

1 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев , незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.

4 сентября сообщалось, что Польша экстрадировала в Украину людей, занимавшихся перевозкой нелегалов в Европу. Решение о выдворении из страны принимает исключительно суд.

Сегодня, 5 сентября, польский политик Мирослав Чех заверил , что в Польше есть все инструменты для обеспечения экстрадиции мужчин в Украину.