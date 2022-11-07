Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Массовое захоронение под Мариуполем увеличилось на 1500 могил, - СМИ

Массовое захоронение под Мариуполем увеличилось на 1500 могил, - СМИ

7 ноября, 2022 понедельник
11:25
война с Россией

Более 1500 новых могил были вырыты на месте массового захоронения вблизи оккупированного Мариуполя Донецкой области

Об этом сообщает BBC .

"Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались весной", - говорится в сообщении.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

По словам свидетелей, оккупанты достают тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозят их для захоронения. Чтобы скрыть свои преступления, россияне сносят поврежденные дома.

  • 10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Эспрессо, что кафиры заставляют мариупольцев подписывать документы, по которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных силах Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мариуполь
оккупированные территории
Читайте также:
Священик РПЦ Михайло Васильєв
6 ноября, 2022 воскресенье
Призвал россиянок "рожать множество детей" для фронта. В Украине ликвидировали протоиерея РПЦ
путін путлер
6 ноября, 2022 воскресенье
В МИД Румынии отреагировали на заявление Путина о посягательстве Бухареста на территорию Украины
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
6 ноября, 2022 воскресенье
Россияне отступают из Херсона и строят три линии обороны на левом берегу Днепра. Колонка Сергея Згурца
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.58
  • EUR
    Покупка 38.77
    Продажа 39.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 ноября
12:17
Более полумиллиона украинцев избрали жюри Нацотбора на Евровидение-2023 в Дии
11:58
Турция не пропустила военные корабли РФ к Черному морю, - мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований
11:53
В Бахмуте россияне снова убили человека
11:46
посольство Британии
"Сигнал для многих украинцев и стран": посольство Британии не намерено эвакуироваться из Киева
11:40
Эксклюзив
Василь Фурман
Финансовый ленд-лиз работает, – заместитель главы Совета НБУ
11:37
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Линия обороны, которую противник строит на Херсонщине, не пригодится армии РФ, - Згурец
11:22
Несмотря на заявления "Россия здесь навсегда" оккупанты начали возводить линию обороны вокруг Мариуполя, - мэрия
11:12
Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за коронавируса в Китае
10:51
Буча
Мэр одного из крупнейших городов Латвии сделал скандальное заявление о Крыме и Буче: Украина ответила
10:42
СБУ задержала в Одесской области бывшего боевика террористической группировки "Привидение"
10:33
Использовали 80%: в России осталось всего 120 "Искандеров", - ГУР
10:28
Эксклюзив
Российские командиры приказывают солдатам взрывать собственные запасы боекомплекта в Херсонской области, - политолог Молчанов
10:14
Инфографика
доллар
Курс валют сегодня: цены на доллар и евро
10:13
За сутки оккупанты 52 раза обстреляли Запорожскую область: есть погибший, разрушены 16 объектов инфраструктуры
10:00
В оккупированном Херсоне исчезло пропагандистское вещание и вернулось украинское радио, - спикер ОК "Юг"
09:39
Инфографика
Россия потеряла более 76 тыс. солдат, 5630 боевых бронемашин и 1782 артсистем за время полномасштабной войны, - Генштаб
09:25
КНДР провела испытания ракет
КНДР заявила, что недавний запуск ракет был имитацией удара по Южной Корее и США
09:24
"Невнимательно читал Достоевского": посол Украины в США прокомментировала слова Папы Римского о "гуманизме российского народа"
09:02
За сутки захватчики на Донбассе убили гражданского и ранили еще пятерых
08:55
Британская разведка объяснила, почему РФ не способна властвовать в воздухе над Украиной
08:47
Twitter будет блокировать пользователей, которые будут выдавать себя за других людей
08:41
Николай Княжицкий
Завершить войну только военным путем будет сложно
08:39
Джейк Салливан
Советник президента США Салливан провел тайные переговоры по войне в Украине с окружением Путина, - WSJ
08:31
РФ наступает на трех направлениях, однако ВСУ отразили вражеские атаки на 8 направлениях
08:19
Украинская авиация поразила 20 районов сосредоточения российских солдат и техники за сутки
08:15
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 11-го тура
08:01
ВСУ поразили вражеское подразделение батальона "Ахмат" в Лисичанске: более 30 убитых и 15 раненых
07:47
Россияне обстреляли из "градов" и артиллерии две общины Днепропетровщины
07:42
В Херсоне переодетые в гражданское россияне укрепляют позиции для уличных боев, - Генштаб
07:16
Оккупанты проводят массовые обыски в гражданских Луганщины и Херсонщины, у задержанных под пытками выбивают показания, - Генштаб
06:57
Twitter должен стать самым точным источником информации, - Маск
06:25
РФ не заставит Украину к переговорам с помощью угроз и снижает ядерную риторику, - ISW
06:00
Российская авиация подвергла бомбардировке лагеря оппозиции в Сирии, есть погибшие
05:43
Россия не вывела в Черное море ни одного носителя ракет "Калибр"
05:20
Украинское войско уничтожило пункт управления дронами и 3 склада с боеприпасами врага на Юге
2022, воскресенье
6 ноября
22:26
Зеленский: РФ может концентрировать силы и средства для повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре
22:16
На фото Владимир Зеленский
Зеленский сообщил, что 4,5 млн украинцев не имеют электроснабжения
22:01
"Каждый, кто помогает РФ продлевать войну, должен вместе с ней отвечать за последствия": Зеленский о давлении на Иран
21:34
Папа Франциск заявил, что планировал встретиться с Путиным 25 февраля, но его остановил Лавров
21:28
Оккупанты взорвали высоковольтные линии электропередач и заминировали водонапорные скважины в Бериславе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV