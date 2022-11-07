Об этом сообщает BBC .

"Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что три места массовых захоронений вблизи Мариуполя, расположенные в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном, неуклонно увеличивались весной", - говорится в сообщении.

Организация Центр информационной устойчивости проанализировала изображение поселка Старый Крым для программы BBC Panorama и пришла к выводу, что с момента последнего анализа изображений в июне там было выкопано более 1500 новых могил. В целом, по оценкам экспертов, с начала войны вблизи Мариуполя было выкопано более 4600 могил, хотя точное количество похороненных в этом месте людей выяснить невозможно.

По словам свидетелей, оккупанты достают тела из-под обломков разрушенных зданий в городе и отвозят их для захоронения. Чтобы скрыть свои преступления, россияне сносят поврежденные дома.

10 июля глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный сообщил в эфире Эспрессо, что кафиры заставляют мариупольцев подписывать документы, по которым вина за гибель гражданского населения лежит на Вооруженных силах Украины.

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