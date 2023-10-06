Массовое убийство украинцев в Грозе, США в срочном порядке ищут путь помощи Украине, а Путин обостряет ядерную риторику. Акценты мировых СМИ 6 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро 6 октября.

США и Европа осудили удар РФ в Грозе, а Кремль отрицает

Белый дом осудил нападение на кафе и продуктовый магазин в украинской деревне Гроза, в результате которого погиб 51 человек, назвав его ужасным, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удар продемонстрировал глубину разврата, в которую готовы опуститься российские силы, пишет The Guardian .

На брифинге перед тем, как количество погибших возросло, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала: "Остановимся и подумаем о том, что мы видим: 49 невинных людей, убитых российским авиаударом, когда они покупали еду в супермаркете. Вот что они делали", и добавила: "Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине, чтобы помочь храбрым людям Украины бороться за свою свободу, бороться за свою демократию".

Украинские официальные лица заявили, что российская ракета попала в кафе и продуктовый магазин в селе на северо-востоке Украины в четверг во время панихиды за украинским солдатом, убив десятки человек.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала на X: "Пока бомбы сыплются на супермаркеты и кафе, мы делаем все, чтобы Украина защитилась от ракетного террора Путина". Ранее в четверг на встрече европейских лидеров в испанской Гранаде президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Берлин работает над снабжением Киева новой системой противовоздушной обороны Patriot.

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, сказал о нападении: "Умышленные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Руководство России, все командиры, исполнители и пособники этих преступлений будут привлечены к ответственности. Военные преступления не останутся безнаказанными". Дениз Браун, координатор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине, назвала нападение совершенно ужасным, отметив, что умышленное направление нападения на гражданских лиц или гражданские объекты является военным преступлением.

Это нападение стало самым большим по количеству жертв в Харьковской области с момента вторжения России более 19 месяцев назад. Он также оказался одним из самых больших по количеству погибших среди гражданского населения во время одного российского удара. Москва не сразу прокомментировала события в Грозе, отмечает издание. Кремль отрицает умышленное нацеливание на мирных жителей, но многие были убиты во время атак, поразивших жилые районы, а также энергетические, оборонные, портовые, зерновые и другие объекты.

Война в Украине переходит в новую фазу, а Белый дом срочно ищет путь вперед

Официальные лица Белого дома срочно разрабатывают стратегию наилучшего способа спасти помощь США Украине, обсуждая, настаивать ли на большем пакете финансирования, или искать меньший, который, возможно, будет больше шансов пройти сейчас, когда поддержка Киева в Конгрессе была направлена на сомнение устранения республиканцами Палаты представителей своего лидера на этой неделе, сообщает The Washington Post. В Белом доме еще не определились с новым подходом к увеличению финансирования Украины. Во многом эта стратегия будет зависеть от того, кто станет следующим докладчиком и какое соглашение чиновники считают, что смогут достичь этого лица.

Пытаясь избежать прекращения работы правительства, на прошлой неделе Конгресс США отказался утвердить новый пакет помощи Украине на 6 миллиардов долларов. Почти половина республиканцев в Палате представителей также проголосовали за то, чтобы изъять украинские деньги из закона о военных расходах, который необходимо принять. Восстание республиканцев происходит в тот момент, когда контрнаступление Украины, начатое этим летом, не принесло никаких результатов. За этот календарный год Россия фактически получила больше территории, чем Украина, невзирая на огромное количество передового оружия, которое США и Европа поставили украинским силам, отмечает The Guardian .

Вместе эти два события знаменуют новый этап войны, требующий нового мышления. Политическая поддержка крупнейшего международного спонсора Украины, США больше не гарантирована в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, если Дональд Трамп вернется к власти на выборах в следующем году. Для Джо Байдена настало время выбора. В его администрации и ее союзников возник соблазн удвоить подход, который они избрали в последнее время: представить войну в почти экзистенциальных сроках, пообещать вооружать Киев "столько, сколько будет нужно" и критиковать оппонентов как экстремистов, равнодушных к положению Украины и опрометчиво относиться безопасности. Но этот подход достиг своего предела.

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Сохранение суверенитета Украины имеет значение: Соединенные Штаты помогают жертвам вопиющей агрессии, удерживают российские войска как можно дальше от территории НАТО, защищают международное право и показывают потенциальным захватчикам, что преступление не окупается. В то же время Байден должен заметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки попытки Украины освободить Крым. Украина также не должна обязательно вернуть до прекращения огня или урегулирования каждый метр земли, который она потеряла с февраля 2022 года. Такой результат, если он вообще возможен в военном плане, обойдется в жизни и сокровищах огромной ценой. Администрация Байдена не взяла на себя обязательства по какому-либо конкретному территориальному результату, но она также не отказывалась от максималистских вариантов. Было бы мудро начать это делать, считает автор.

Кроме того, администрация Байдена должна стремиться к прекращению войны – дипломатическими шагами для возобновления переговоров – так же энергично, как она вооружает Украину. Наконец Байден должен подчеркнуть значительные обязательства по помощи, взятые европейскими союзниками США, и призвать их предоставлять больше Украине и взять на себя лидерство в европейской обороне в целом. Ставки этого конфликта больше для европейцев, чем для американцев, и здравомыслие требует от европейских правительств планировать вероятность того, что поддержка США может иссякнуть.

По мнению автора, Байден должен ответить на эти беспокойства. Он не заставит партийность исчезнуть, но он может изолировать партизанских критиков от принципиальных и поставить военные усилия на устойчивое основание. Ничто не может быть более опасно для Украины, чем позволить откровенным противникам помощи выглядеть меньшей из двух крайностей и охранниками наилучших интересов американцев.

The Times отмечает , что оппозиция к помощи Украине становится лакмусовой бумажкой для правых в Конгрессе. Драма, разыгравшаяся среди республиканцев Палаты представителей в течение последней недели, подчеркнула резкое снижение готовности партии поддерживать продолжение помощи для борьбы Киева с Россией. Усиление перемен является поразительным для партии, долгое время определявшейся своей верой в мощную американскую армию, защищающую демократию во всем мире. И это может осложнить для администрации Байдена выполнение своего обещания поддерживать украинских бойцов на долгосрочную перспективу.

В то время как поддержка Украины США слабеет, ЕС берется за вопросы членства Киева

Через неделю, когда финансовая поддержка от крупнейшего спонсора Украины, Соединенных Штатов внезапно выглядит шаткой, лидеры Европейского Союза собрались в четверг на юге Испании, чтобы обсудить, что должно произойти, чтобы расширить поддержку членства Украины в ЕС. Среди лидеров ЕС существует широкий консенсус по поводу того, что для противодействия России и ее союзникам необходимо расширение блока, что является хорошей новостью для Киева и других столиц, желающих быть частью клуба. Однако даже в лучшие времена расширение ЕС Украиной и другими было бы дорогостоящим, сложным и политически опасным процессом. Попытка продвинуть это вперед в разгар войны увеличивает трудности, говорится в статье The Washington Post .

Есть непосредственные вызовы. Страна ЕС, Словакия, только поддержала партию популиста, поддерживающего Россию. Украина и ее западные соседи спорили из-за торговли зерном. Медленный прогресс Украины на поле боя вызвал страх перед замороженным конфликтом и ростом усталости от войны в Европе. Как признак того, что потребности Киева могут ускользать из повестки дня ЕС, саммит на этой неделе был частично омрачен конфликтом между Азербайджаном и Арменией, напряженностью между Сербией и Косово и разногласиями по решению проблемы миграции.

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В преддверии переговоров в четверг президент Байден провел телефонный разговор с ключевыми союзниками, чтобы заверить их в том, что Соединенные Штаты все еще поддерживают Украину, несмотря на то, что на прошлой неделе Конгресс принял законопроект о государственном финансировании, который не предусматривал финансирования находящейся в боевой стране. ситуации.

Европейские чиновники и дипломаты в последние недели отмахивались от вопросов об американской поддержке Украины, настаивая на том, что лидеры республиканцев со временем примут их теорию о том, что победа Украины является основой интересов США, отчасти потому, что она посылает в территориальную целостность Тайваня. Эта упорство продолжилась в публичных сообщениях в четверг.

Но в условиях, когда политика США испытала хаос после устранения Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей, Европе стало труднее игнорировать возможность изменения позиции США и то, что это может означать для украинских перспектив на поле боя и за его пределами, отмечает издание.

Если вопрос помощи Украине вызвал напряженные дискуссии, то вопрос членства в ЕС – тем более. На встречах в пятницу лидеры ЕС обсудят, как сблизить больше стран, включая потенциальное расширение блока с 27 до 30 членов, потенциально привлекая Украину, Молдову и Грузию, а также несколько стран на западных Балканах.

Вступление в ЕС занимает годы. Вызов в Брюсселе будет не менее сложным. Перспектива привлечения Украины и других дополнительных членов снова вызвала вопрос о том, как блок работает с 27 членами, а также как он будет работать с Украиной и другими членами. Если Украина присоединится, она станет пятой по численности населения страной ЕС и самой бедной на душу населения, забирая субсидии из других членов. Недавние разногласия между Украиной и ее соседями с ЕС, включая Польшу, предвещали вызов однажды выведение крупного экспортера зерна на единый рынок.

Тем временем The Guardian пишет, что европейские лидеры сплотились вокруг украинского президента перед лицом волнения США по поводу финансирования обороны, пообещав никогда не ослабляться в своей поддержке Украины. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что собрание 47 европейских лидеров является свидетельством прочности поддержки в борьбе за победу над Владимиром Путиным. "Это сильный сигнал Путину от Дублина к Кишиневу о том, что мы не терпим агрессию против суверенного государства", – заявила фон дер Ляен. В то же время Владимир Зеленский отметил, что Европе необходимо оставаться единственной после того, как российский ракетный удар в Харьковской области унес жизни десятков человек, в том числе шестилетнего мальчика.

В колонке для The Washington Post Дэвид Игнатиус говорит, что война в Украине одновременно разрывает сердце и поднимает настроение. Люди не могут скрыть ни усталости, ни грусти. Конфликт обескровливает страну. Украинцы знают, что они не могут продолжать борьбу вечно, отыскивая, возможно, недостижимую победу. Но они и не остановятся.

Остается задуматься над вопросом, который так болезненно переживают украинцы. Каков правильный путь для нации, чувствующей цену войны, как разрыв шрапнели? В справедливых конфликтах лучшая стратегия, несомненно, – это продолжать курс, особенно когда люди начинают отчаиваться. И если у Украины есть воля продолжать, а Соединенные Штаты и их партнеры остаются жесткими в своих обязательствах по поддержке, тогда "столько, сколько нужно" – это правильный курс. Но если Украина серьезно сомневается, сможет ли она выжить в борьбе, которая может продолжаться много лет, тогда ей нужно подумать о способе заморозить этот конфликт на собственных условиях – с гарантией безопасности Соединенных Штатов как часть этого соглашения, считает автор.

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Украина отвоевала Черное море у россиян, а Путин обостряет ядерную риторику и предложил новый нарратив гибели Пригожина

Украина не будет просить мира. По словам многих, с кем общался автор в Украине, это слишком личное. Как сверхдержава, Соединенные Штаты могут попытаться направить этот конфликт на урегулирование, которое защитит Украину и не вознаградит российскую агрессию. Но не требуйте от украинцев отказаться от своего дела. Они этого не сделают.

The Guardian пишет о новой форме войны, объясняя, как Украина отвоевала Черное море у российских войск. Киев превратил регион в запретную зону для щетинных военных кораблей Москвы, говорит издание. С весны 2022 Украина дала отпор. Это помешало высадке российского десанта в Одессе, крупнейшем и стратегическом черноморском порту Украины. В тот же день Киев потопил "Москву", флагманский авианосец России, используя две крылатые ракеты "Нептун". Затем в июне Россия была вынуждена покинуть остров Змеиный. Это было связано с противокорабельными ракетами Гарпун, поставленными с запада и развернутыми с побережья. Эти неудачи заставили Россию согласовать зерновой коридор при посредничестве Турции и ООН, в котором торговые суда отправлялись и прибывали в Одессу и два других порта. Вооруженные силы Украины в это время ужесточили обстрелы с дальней дистанции.

Одной из целей был Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией. В октябре 2022 года грузовик взорвал часть его участка дороги. Медленно, но уверенно русские военно-морские корабли оказались зажатыми. Недавно Украина нанесла удары по российским базам в Крыму. Она поразила не менее двух систем ПВО С-400 и радиолокационной станции. В сентябре украинский спецназ захватил газовые буровые установки на западе Крыма. Далее ракета попала в севастопольскую корабль. Украинские военные повредили находившиеся на ремонте российский десантный корабль и подлодка. Это был первый случай с 1945 года, когда Москва потеряла подлодку в бою. Через несколько дней Киев ударил по штабу Черноморского флота.

Эти разные нападения имели драматические последствия. В Новороссийск переехала значительная часть российского флота, а также многочисленные корабли. Россия, изгнанная из Севастополя, подписала соглашение о новой военно-морской базе. Она будет расположена в сепаратистском грузинском регионе Абхазии, далее вдоль побережья Черного моря. (А), однако, сейчас Украина относительно свободно маневрирует в Черном море. Ранее на этой неделе группа спецназовцев украинской военной разведки высадилась на побережье Крыма на пяти катерах-амфибиях. Подняли украинский флаг и убили русских солдат. Меньшее количество украинских защитников, по сравнению с россиянами, погибло в спецоперации.

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Между тем Владимир Путин усилил свою ядерную риторику, заявив, что его страна успешно испытала ядерную стратегическую крылатую ракету "Буревестник", поэтому он предположил, что Россия может возобновить ядерные испытания впервые за три десятилетия. В своей речи в четверг на ежегодном дискуссионном форуме "Валдай" на черноморском курорте Сочи российский президент сказал, что Россия почти завершила работу над своей ядерной межконтинентальной баллистической ракетной системой "Сармат", которая способна нести по меньшей мере 10 ядерных боеголовок на каждую ракету.

"В случае нападения на Россию ни у кого нет шансов выжить", – сказал он, добавив, что "не уверен, нужно ли нам проводить ядерные испытания или нет".

Кроме того, российский президент заявил , что военный командир наемников Вагнера Евгений Пригожин и его соратники, возможно, сбили свой частный самолет ручными гранатами, находясь, вероятно, под влиянием кокаина. Этот новый нарратив Кремля о августовской авиакатастрофе рассматривается как убийство, совершенное российским правительством.

Он добавил, что есть доказательства того, что на борту были взорваны ручные гранаты, и предположил, что Пригожин и его сообщники могли употреблять алкоголь или наркотики, рисуя картину нетрезвой группы мужчин, которые, возможно, убили себя собственным оружием.