Массовое отравление в фастфуде на Ивано-Франковщине: количество госпитализированных возросло

Об этом сообщает сайт Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как отмечается, пострадавшие были доставлены в городскую больницу Калуша с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".

По информации ведомства, в настоящее время уже 12 госпитализированных, двое из них - дети.

Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Сообщается, что все пострадавшие ели лаваш с курицей в заведении общественного питания.

Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, привлеченных к вспышке кишечной инфекции.

Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области после посещения фастфуда Crispy восемь человек попали в больницу с отравлением .

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