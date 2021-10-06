Массовое отравление в фастфуде на Ивано-Франковщине: количество госпитализированных возросло
Количество госпитализированных в Калуше, Ивано-Франковской области, после посещения фастфуда возросло до 12 человек
Об этом сообщает сайт Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Как отмечается, пострадавшие были доставлены в городскую больницу Калуша с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".
По информации ведомства, в настоящее время уже 12 госпитализированных, двое из них - дети.
Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.
Сообщается, что все пострадавшие ели лаваш с курицей в заведении общественного питания.
Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, привлеченных к вспышке кишечной инфекции.
- Напомним, в Калуше Ивано-Франковской области после посещения фастфуда Crispy восемь человек попали в больницу с отравлением .
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