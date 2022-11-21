Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По сообщениям мелитопольцев, которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, в оккупации людей держат в застенках месяцами, а некоторых - с начала оккупации. Обязательная пытка, которую применяют оккупанты - это пытки электрическим током. Кроме того, пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян.

Мэр Мелитополя также рассказал о случае пыток, совершаемых в отношении женщин - 9 дней российские оккупанты держали стоя украинок в морском контейнере.

"Террор на оккупированной ежедневно увеличивается - рашисты бесятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Иван Федоров.

К слову, 15 ноября в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались оккупанты, раздался взрыв. В результате был ранен коллаборант Дмитрий Трухин, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии