Массово похищают гражданских: мэр Мелитополя рассказал, как оккупанты пытают людей "на подвале"
Россияне продолжают массово брать в плен гражданских и творят настоящие зверства по отношению к пленным
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".
По сообщениям мелитопольцев, которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, в оккупации людей держат в застенках месяцами, а некоторых - с начала оккупации. Обязательная пытка, которую применяют оккупанты - это пытки электрическим током. Кроме того, пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян.
Мэр Мелитополя также рассказал о случае пыток, совершаемых в отношении женщин - 9 дней российские оккупанты держали стоя украинок в морском контейнере.
"Террор на оккупированной ежедневно увеличивается - рашисты бесятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Иван Федоров.
- К слову, 15 ноября в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались оккупанты, раздался взрыв. В результате был ранен коллаборант Дмитрий Трухин, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии
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