Массово бегут: оккупанты в Запорожье приостановили принудительную паспортизацию
За последнюю неделю на оккупированной части Запорожской области существенно снизились темпы принудительной паспортизации населения. Причина - в массовой эвакуации оккупантов и их приспешников
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
Чиновник отметил, что еще несколько недель назад выдача российского документа была главной задачей оккупантов на ТОТ.
"На тех территориях, где враг объявил эвакуацию, выехали все миграционные мобильные службы и пока там нет принуждения к паспортизации. Они вообще думают только об эвакуации, мародерстве и грабеже", - сказал Федоров.
Мэр отметил, что в Мелитополе из админцентра, где размещались ключевые миграционные органы, выехали все структуры и сожгли все документы. В городах, которые оккупанты считают тылом, попрощались и уехали только "гастролеры" из РФ, а миграционная служба сменила локацию.
"У некоторых коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в эвакуацию", - добавил Федоров.
- Местным жителям временно оккупированной части Запорожья приходится прятать детей , чтобы их не "эвакуировали" россияне.
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