Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что еще несколько недель назад выдача российского документа была главной задачей оккупантов на ТОТ.

"На тех территориях, где враг объявил эвакуацию, выехали все миграционные мобильные службы и пока там нет принуждения к паспортизации. Они вообще думают только об эвакуации, мародерстве и грабеже", - сказал Федоров.

Мэр отметил, что в Мелитополе из админцентра, где размещались ключевые миграционные органы, выехали все структуры и сожгли все документы. В городах, которые оккупанты считают тылом, попрощались и уехали только "гастролеры" из РФ, а миграционная служба сменила локацию.

"У некоторых коллаборантов паспорта забирают, выдают какую-то справку и отправляют в эвакуацию", - добавил Федоров.