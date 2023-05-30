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Обзор

Массовая атака на Киев и моментальный ответ дронами по Москве, обострение в Косово. Акценты мировых СМИ 30 мая

Юрий Мартынович
30 мая, 2023 вторник
10:25
Россия

Темой дня мировых СМИ стала нетипичная атака россиян по украинской столице, когда за 24 часа было три волны атаки дронами и ракетами, после чего последовал моментальный ответ дронами по Москве. Кроме этого, важно темой является обострение в Косово

На таких темах акцентируют международные издания 30 мая:

Массовая атака на Киев и моментальный ответ дронами по Москве

Атака на Київ у ніч на 30 травня

Фото: КМВА


Топтемой мировых СМИ стала трехволновая за сутки атака россиян дронам и ракетами украинской столицы, в результате которой, к сожалению, пострадавшие. Как отмечает The New York Times, в этом месяце Россия усилила атаки на Киев, поскольку Украина готовится к контрнаступлению.

"Месяц неустанных атак столицы Украины всколыхнул усталое население. Местные власти заявили, что за 30 дней было совершено 17 атак, что является одним из худших моментов в городе с момента вторжения. Украинские официальные лица говорят, что концентрированные направлены на то, чтобы запутать и вывести. из строя ее системы противовоздушной обороны, а также запугивать и истощить гражданское население», – пишут в издании.

В Politico обратили внимание на то, что эти атаки произошли через день после еще одной большой российской бомбардировки дронами именно тогда, когда Киев отмечал годовщину официального основания, которое произошло еще 1541 год назад.

В Der Spiegel написали , что после массовых обстрелов Киева Украина хочет истребители Eurofighter. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил противовоздушную оборону страны за спасенные сотни жизней. Он призвал к дополнительной помощи. Украина продолжает добиваться поставок истребителей для ПВО. "Если бы Великобритания и Германия объединили свои мощности для истребителя Eurofighter, это было бы важным шагом", – сказал министр обороны Резников.

москва, кремль

Фото: gettyimages


В BBC отметили, что сразу после последней волны атаки на Киев, сегодня утром по Москве была немалая атака беспилотников, нанесшая незначительные повреждения нескольким зданиям. В понедельник глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов предупредил о скором ответе на серию ракетных ударов России по Киеву.

В The New York Times также добавили , что атаки на Россию продолжаются вдоль границы с Украиной. Антикремловская военизированная группировка, которая в начале этого месяца устроила вторжение с территории Украины на юг России, заявила, что атаковала границу. "Очередное успешное пересечение" границы, сообщили в группе Добровольческого корпуса РФ.

Обострение на севере Косово

Косово - Сербія

Фото: gettyimages


Кроме того, мировые СМИ немало пишут об обострении конфликта в Косово. Из-за беспорядков ранены десятки миротворцев НАТО. Интересно, что Сербы рисовали на натовских авто буквы "Z". Сербское население недовольно тем, что на мэрских выборах победили албанцы. При этом сербы эти выборы бойкотировали. Как написали The Guardian, более 30 миротворцев НАТО были ранены на севере Косово.

Итальянские СМИ, ссылающиеся на заявление KFOR, сначала сообщили о 41 пострадавшем миротворце НАТО, в том числе и 11 итальянцах, чей контингент является одним из самых многочисленных в Косово. Позже в заявлении KFOR были приведены данные о около 25 пострадавших миротворцах.

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