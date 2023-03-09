"Массированный удар возмездия": Минобороны РФ назвало ракетную атаку по Украине местью за Брянск
Министерство обороны России заявило, что массированная ракета атака по мирным украинским городам и критической инфраструктуре - это "возмездие за Брянскую область"
Об этом сообщает российское министерство обороны.
Враг признает очередной ракетный террор по Украине.
"Массированный удар возмездия нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области", - говорится в сообщении.
В минобороны РФ подчеркивают, что цель "удара возмездия" достигнута.
"Все назначенные объекты украинской военной инфраструктуры поражены, было сорвано перебрасывание резервов для ВСУ и железнодорожные перевозки иностранного вооружения", - добавляют рашисты.
Россияне смолчали, что от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика и гражданская инфраструктура.
Напомним, в ночь и утром 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые. По данным министра энергетики Германа Галущенко, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Подробности.
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