Об этом сообщает российское министерство обороны.

Враг признает очередной ракетный террор по Украине.

"Массированный удар возмездия нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области", - говорится в сообщении.

В минобороны РФ подчеркивают, что цель "удара возмездия" достигнута.

"Все назначенные объекты украинской военной инфраструктуры поражены, было сорвано перебрасывание резервов для ВСУ и железнодорожные перевозки иностранного вооружения", - добавляют рашисты.

Россияне смолчали, что от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика и гражданская инфраструктура.

Напомним, в ночь и утром 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые. По данным министра энергетики Германа Галущенко, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Подробности.