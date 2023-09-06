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Массированный удар РФ по Украине 6 сентября: силы ПВО уничтожили 8 ракет и 15 "шахедов"

6 сентября, 2023 среда
07:35
Война с Россией

В ночь на 6 сентября российские войска атаковали территорию Украины крылатыми ракетами, баллистической ракетой и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 23 воздушные цели

Об этом сообщил и в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что всего враг выпустил 33 воздушные цели, а именно 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных дронов типа Shahed-136/131.

Силы ПВО уничтожили:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

"По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

  • В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы атаковали ударными БПЛА Одесщину и обстреляли ракетами Киев. Больше об атаке читайте здесь !
Украина
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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