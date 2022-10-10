Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Это элемент террора! Они сейчас совершили террор против гражданского населения. Разве они преследовали цель уничтожения каких-то военных объектов или военной инфраструктуры? Мы видели, где эти ракеты падали и кого они убивали. То есть это было не военного типа использование такого достаточно дефицитного ракетного потенциала российских оккупационных войск, а это был как раз элемент террора против гражданского населения", - прокомментировал военный эксперт.



Александр Коваленко отметил, что такая тактика и стратегия используется российскими войсками достаточно давно, а в дальнейшем и во время следующей волны опять же будут под ударами гражданские объекты и критическая инфраструктура, обеспечивающая энергоснабжение, водоснабжение населенных пунктов, городов, областей.



"Но с военной точки зрения этот серьезный массированный удар обошелся российскому бюджету более чем в $500 млн и он на сегодняшний день не имеет тактического и стратегического значения для того, чтобы Россия получила какое-то преимущество в зоне боевых действий", - подчеркнул Коваленко.

10 октября оккупанты ударили по Киеву , Львову , Днепру , Тернопольщине , Житомирщине , Хмельницкой области и другим регионам

В результате ударов захватчиков по состоянию на 16:00 погибли 11 человек, 89 - ранены, повреждено более ста объектов в 12 областях

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