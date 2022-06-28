Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Массированные ракетные обстрелы территории Украины – это ответ России на наши удачные удары по острову Змеиному и " вышкам Бойко ", HIMARS-удары по центрам управления и складам боеприпасов на Донбассе. И возможно, мы даже сорвали оккупантам наступательную операцию. По большому счету ракетные обстрелы Украины это не ответ на саммит G7", – отметил Хара.

Эксперт добавил, что российские оккупанты массированными ракетными обстрелами пытаются сломить волю украинцев к победе.

"Фактически за 120 суток полномасштабной войны россияне еле взяли Северодонецк с чрезвычайно большими потерями. Через террор российские захватчики пытаются сломить волю украинцев. По всей вероятности, Россия таким образом пытается давить на западных партнеров Украины", - заметил Александр Хара.

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