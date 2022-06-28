Массированный ракетный обстрел Украины – это ответ России на удары по острову Змеиному и "вышкам Бойко", - дипломат Александр Хара
Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что массированный ракетный обстрел территории Украины является ответом страны-агрессора Российской Федерации на удачные удары по острову Змеиному и "вышкам Бойко"
Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Массированные ракетные обстрелы территории Украины – это ответ России на наши удачные удары по острову Змеиному и " вышкам Бойко ", HIMARS-удары по центрам управления и складам боеприпасов на Донбассе. И возможно, мы даже сорвали оккупантам наступательную операцию. По большому счету ракетные обстрелы Украины это не ответ на саммит G7", – отметил Хара.
Эксперт добавил, что российские оккупанты массированными ракетными обстрелами пытаются сломить волю украинцев к победе.
"Фактически за 120 суток полномасштабной войны россияне еле взяли Северодонецк с чрезвычайно большими потерями. Через террор российские захватчики пытаются сломить волю украинцев. По всей вероятности, Россия таким образом пытается давить на западных партнеров Украины", - заметил Александр Хара.
- 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы . Спасатели достали из-под завалов семилетнего ребенка, которого врачи прооперировали . Впоследствии спасатели нашли под развалинами тело мужчины . Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.
- В Кременчуге Полтавской области объявили трехдневный траур по жертвам российского ракетного удара по ТЦ "Амстор".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что только с 24 по 27 июня россияне выпустили по Украине около 130 крылатых ракет .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное