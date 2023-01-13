Массированный обстрел Курахово в Донецкой области: ранен человек, повреждены дома
В результате массированного обстрела города Курахово в Донецкой области 13 января получил ранения человек, повреждены частные дома и многоэтажки
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово. В городе повреждено по меньшей мере 8 частных домов и 4 многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия", – написал он.
Глава ОВА добавил, что Курахово уже несколько недель является одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских оккупантов. в частности, в ночь на 13 января в Курахово было повреждено 3 дома.
- 11 января российские захватчики также обстреляли город Курахово Донецкой области. В результате повреждения получили дома мирных жителей, админздания и предприятие
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За сутки 12 января захватчики убили двух мирных жителей Донетчины: в Благодатном и Авдеевке, еще два человека получили ранения
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