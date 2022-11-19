Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

Политолог прокомментировал ситуацию с падением российских ракет в Польше и разную реакцию Украины и Запада.

"Это самое неприятное, и этим очень хорошо воспользовалась российская пропаганда. Мнение, на котором остановился сейчас коллективный Запад, который был заявлен в Совбезе, – что в любом случае виновата Россия, развязавшая эту войну, а у Украины есть право защищать свою территорию всеми средствами, политически нас удовлетворяет. Меня огорчает то, что это сработало на Москву в том смысле, что весь фокус мирового общественного внимания несколько дней был отвлечен именно на это событие, когда грандиозным событием является восстановление после 15-дневного перерыва программы геноцида украинского народа, уничтожение инфраструктуры Украины", - отметил Пионтковский.

По его мнению, эти дни нужно было использовать для максимальной мобилизации Запада и всего свободного мира в осуждение этого военного преступления России.

"И охарактеризовать это как военное преступление, и разработать адекватные меры защиты Украины от этой угрозы, а именно: предоставление систем ПРО и более радикальное решение проблемы – предоставление дальнобойных ракет, которые будут сдерживать Россию от подобных атак. Когда она будет знать, что за атаку на Киев она может получить атаку на Москву - это важнее задача, чем продолжение выяснения деталей польского инцидента", - подытожил политолог.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

В МИД Польши сообщили о российском происхождении ракеты, а президент заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты было умышленным нападением на страну.

В свою очередь президент США заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Однако президент Украины Владимир Зеленский не сомневается , что на территорию Польши упала не украинская ракета.

Впоследствии в Белом доме отметили, что Россия окончательно ответственна за трагический инцидент в Польше.

Уже вечером 17 ноября Польша подтвердила допуск украинских экспертов на место падения ракеты. Расследование инцидента, по словам польских экспертов, продлится несколько дней.