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Обзор

Массированные российские ракетные обстрелы, помощь Украине от Запада и новогодняя ночь в Польше без фейерверков. Мировые СМИ об Украине 29 декабря

Андриана Стахив
29 декабря, 2022 четверг
21:35
Мир про Украину

В фокусе международных изданий 29 декабря оказались массированные обстрелы Украины Россией, в частности Киева и Львова, помощь генераторами и теплыми вещами от Запада, изменения в войне, повлекшие украинские контрнаступления и польские планы провести новогоднюю ночь без фейерверков из-за украинских беженцев – об этом и не только говорили в этот день иностранные СМИ

The Guardian:

Россия выпустила по Украине 69 ракет, из них 54 сбили украинские силы ЧП . Упоминают и о запущенных и сбитых "шахедах". Также издание пишет, что Беларусь вызвала к себе посла Украины из-за того, что сбила над своей территорией украинскую ракету ПВО. Фокус материала на очередной массированной ракетной атаке.

В еще одном материале британское медиа отмечает , что выживание украинцев этой зимой будет сложным, а сама зима будет самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Поэтому разные западные организации усиленно помогают генераторами и теплыми вещами.

Страховые компании, оказывавшие услуги судам, прекращают покрытие военных рисков для доставок по России, Украине и Беларуси. Причиной этому стали возможные большие финансовые потери. В статье отмечают, что это первый случай, когда страховщики имели возможность отменить покрытие для клиентов после того, как Россия ворвалась в Украину в феврале, учитывая, что большинство контрактов действуют на 12-месячной основе и возобновляются 1 января.

Кроме того, The Guardian публикует новость о том, что история украинца из Мариуполя, преодолевшего 140 миль вместе со своей собакой, чтобы оказаться в безопасном месте, стала одной из десятка попавших на выставку "Чтобы вы взяли?" в Галерее 12 звезд в Европейском доме, Вестминстерском доме делегации ЕС в Великобритании. Куратор выставки – известная писательница и историкиня Фрэнсис Стонор Сондерс, а созданная экспозиция в сотрудничестве с эстонским фотографом Каупо Киккасом.

The New York Times:

Американские журналисты также пишут о массированных российских обстрелах и очередных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, об обесточенных городах и поврежденных объектах. Очередная атака, говорят в издании, увеличила вероятность того, что многие украинцы останутся без света на новогодние праздники.

Другой материал NYT посвящен украинцам и россиянам, которые после начала полномасштабного вторжения поселились в турецкой Анталии. Прежде всего, речь идет о засилье россиян в городке и вреде от этого местным жителям. Наплыв россиян, несмотря на привезенную в страну валюту, повлек за собой стремительный рост цен, поэтому местные задумываются над тем, как долго это продлится. Говорят и об усилении напряжения между турками, украинцами и россиянами, актах вандализма и требованиях к последним возвращаться домой. "Мне кажется, что мы сдали им Анталию, – говорит 25-летний Четинкал. – Я чувствую, что теперь мы существуем, чтобы служить россиянам". Он вместе с двумя друзьями вместе арендовали жилье и тяжело работали для того, чтобы вовремя за него платить, тем временем хозяин сказал им освободить квартиру, потому что хочет поднять цену и поселить туда россиян.

The Washington Post:

Как и большинство мировых медиа, издание пишет о массированной атаке на Украину. Акцент делают на атаках Киева и Львова, приводя сообщения от украинских властей относительно текущей ситуации, в частности, отсутствия энергоснабжения и очередных разрушений энергетической инфраструктуры.

Еще один материал рассказывает об украинском контрнаступлении, которое стало шоком для Путина и переломило ход войны. Здесь воспоминаниями и деталями делятся украинские военные, участвовавшие в контрнаступлениях по разным направлениям – Херсон, Харьковская область.

Также The Washington Post публикует свое исследование украинских контрнаступлений на основе интервью с военными, командирами и официальными властями, выводя из этого 5 ключевых выводов, среди которых кропотливая работа над планированием операции, неожиданность ее проведения, слишком радужные сообщения о ситуации Путину и другие.

Политико:

Издание также посвящает все свое внимание мощным российским обстрелам с ударением в Киеве и Львове.

BBC:

Британцы в своих новостях представляют комментарий начальника украинской разведки Кирилла Буданова о том, что боевые действия в Украине зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов.

Еще один материал также посвящен заявлению Кирилла Буданова, в частности, тезису о том, что война в Украине ознаменовала кардинальные изменения для обнародования разведданных.

CNN:

CNN сообщает о трех погибших во время российских атак Украины на Харьковщине и Донетчине, и о семи пострадавших в Киевской, Харьковской и Франковской областях. Здесь также о массированных ракетных атаках и готовности украинцев при всем встретить новый год.

Gazeta Wyborcza:

Издание посвящает утренним обстрелам Украины два материала, отмечая , что Россия хочет оставить украинцев в темноте на новый год и выделяя обесточивание и атаку россиянами Львова.

Вместе с тем Польша задумывается над тем, чтобы не использовать фейерверки в новогоднюю ночь, причин для этого немало, однако самая важная – украинцы, пережившие бомбардировки и обстрелы и обнаружившие убежище в дружественной стране.

И, наконец, Gazeta Wyborcza публикует мнение российского политолога Ивана Преображенского о том, что будущее России выглядит как мрачная экономическая и политическая деградация на многие годы. Путин в войне с Украиной готов пожертвовать не только любым количеством солдат, но всей экономикой России.

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