Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Иван Киричевски отметил, что с одной стороны можно было бы повторить банальное мнение, что Путин ракетными ударами хочет запугать мирное население Украины, но ему это не удастся.



"Здесь можно еще прочитать следующий военно-технический момент, даже, если взять ныне состоявшиеся по Полтавской области ракетные удары по Кременчугу, между моментом срабатывания воздушной тревоги и попадания прошло всего 20 минут, и может говорить о том, что по этому городу россияне попытались ударить сверхзвуковыми крылатыми ракетами типа Х-22 из бомбардировщиков ТУ-22М3. Аналогично теми, которыми они пытались бить на выходных по Житомирской области .



Аналитик отметил, что ночью россияне аналогичным бомбардировщиком и аналогичной ракетой с ударом ударили по Одесщине.



Киричевский пояснил: "По предварительному моделированию, рубеж этого пуска находится возле временно оккупированного Крыма, и указывает, что россияне могут добивать такими ракетами в Винницу и даже Киев. То есть понятно, какой беды может натворить ракета, летящая со скоростью 3000-4000 км/ч с боевой частью более одной тонны. Но россияне из этого рубежа достать в Киев или Винницу не смогли, а смогли максимум в Одесскую область".



Военный эксперт отметил детали ракетных ударов россиян по Житомирщине, где были задействованы сразу 24 ракеты.



"Если разобраться, то 12 ракет было запущено Х-22 с бомбардировщика, а остальные 12 распределяют между собой " искандеры " и оперативные тактические " Точка-У ". По своей стратегической цели россияне пытались бить по военным объектам, чтобы ослабить наши резервы .Соответственно, напрашивается вопрос, какие еще нужны доказательства той тенденции, что у россиян начинают иссякать запасы ракет, если для стратегического удара применяют тактические ракеты "Точка-У " – подчеркнул Киричевский .



Военный эксперт добавил, что некоторые публичные персонажи предупреждали о ракетных обстрелах, исходя из того, что в Черном море стояло пять кораблей носителей ракет "Калибр". А когда произошли ракетные удары, то вдруг три корабля развернулись назад, намекая, что они могли стоять в море без ракет и просто отвлекать наше внимание, потому что комплектующих на "Калибр" не напасешься. Такая интересная ситуация складывается у россиян.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что если по торговому центру в городе Кременчуге попала ракета Х-22, то это терроризм, ведь такие ракеты могут отклоняться на расстояние километра от цели.

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