Массированные ракетные атаки РФ уходят в прошлое, - ОК "Юг"

Об этом Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, – это уже очень глупый шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", – отметила спикер.

В то же время она отметила, что РФ начнет применять против Украины точечные атаки ракетами или БПЛА "Шахед". В частности, Наталья Гуменюк пояснила, что, предположительно, "для России в приоритете и будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе".