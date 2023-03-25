Массированные ракетные атаки РФ уходят в прошлое, - ОК "Юг"
Спикер обороны юга Наталья Гуменюк утверждает, что оккупанты сейчас в состоянии поиска: массированные ракетные атаки РФ уходят в прошлое, хоть и нельзя полностью исключать их возможность
Об этом Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.
"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, – это уже очень глупый шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", – отметила спикер.
В то же время она отметила, что РФ начнет применять против Украины точечные атаки ракетами или БПЛА "Шахед". В частности, Наталья Гуменюк пояснила, что, предположительно, "для России в приоритете и будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе".
- Напомним, по состоянию на утро 25 марта российская армия уменьшила количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, однако угроза атак остается на высоком уровне.
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