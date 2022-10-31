Массированная российская атака по Украине – не "ответ", а желание убивать гражданских, - Кулеба
В понедельник, 31 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на утренние обстрелы россиянами энергетических объектов Украины
Об этом он пишет в своем twitter.
Кулеба отмечает, что Россия "воюет с мирным населением" вместо того, чтобы воевать на поле боя. Он также подчеркнул, что эти обстрелы нельзя назвать "ответом", это всего лишь наличие ракет и желание россиян убивать украинцев.
"Очередная партия российских ракет попала в критическую инфраструктуру Украины. Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - пишет министр.
- 31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадал Киев, Киевщина, Харьков, Черкасчина, Запорожье, Винницкая и Хмельницкая.
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