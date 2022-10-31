Об этом он пишет в своем twitter.

Кулеба отмечает, что Россия "воюет с мирным населением" вместо того, чтобы воевать на поле боя. Он также подчеркнул, что эти обстрелы нельзя назвать "ответом", это всего лишь наличие ракет и желание россиян убивать украинцев.

"Очередная партия российских ракет попала в критическую инфраструктуру Украины. Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - пишет министр.

31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадал Киев, Киевщина, Харьков, Черкасчина, Запорожье, Винницкая и Хмельницкая.

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