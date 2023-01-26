Массированная ракетная атака: в нескольких регионах работает ПВО, в направлении Киева сбили более 15 ракет
В четверг, 26 января, Россия атаковала Украину ракетами. Известно, что в направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 15 крылатых ракет, а на Виннитчине есть попадание
О работе ПВО в Киевской области подтвердила Киевская ОВА.
Киев и область
"В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем", - говорится в сообщении.
Также ПВО в Киевской области говорила Киевская городская военная администрация.
По состоянию на десять часов утра решисты выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет.
"Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - заявил начальник КМВА Сергей Попко .
Уже в 10:07 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве.
"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!" – написал он.
Впоследствии Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место.
Винницкая область
Глава ОВА Сергей Борзов сообщил , что в Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет.
Все оперативные службы трудятся на месте.
Винницкий городской совет в свою очередь призывал не распространять никакую информацию о взрывах в городе и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
"Просим не распространять никакую информацию и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги!", - говорится в сообщении.
До этого мэр Винницы Сергей Моргунов сообщал о работе ПВО: "Находитесь в безопасном месте до отбоя и сохраняйте спокойствие". А Сергей Борзов писал, что Воздушные силы ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.
Днепропетровщина и Одесщина
Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что в Днепропетровской области и Одесской области сработало ПВО.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил : "Есть первые убытки ракет россиян".
В свою очередь Министерство обороны Украины призвало не распространять в сети работу средств ПВО и последствия вражеских ударов. В ведомстве отметили, что фотографии и видео не стоит отправлять в какие-либо телеграммы и боты, поскольку враг внимательно мониторит инфопространство.
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