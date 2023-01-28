Массированная кибератака российских хакеров не нанесла Германии значительного вреда, - правительство
Благодаря усилиям немецких киберфиховцев удалось минимизировать последствия российских хакерских атак, совершаемых после решения ФРГ, передать Украине танки.
Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря федерального правительства Кристине Гоффманн, передает Укринформ.
По ее словам, в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах.
Она добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.
В первую очередь, кибератаки коснулись сайтов аэропортов, учреждений финансового сектора, органов власти федерального и земельного уровней, в частности, МВД земли Баден-Вюртемберг.
Ответственность за атаки взяла на себя российская хакерская группировка Killnet, лояльная Путину. Они заявили, что их действия являются ответом на анонсированную поставку в Украину немецких танков Leopard 2. Эксперты не исключают, что группировке могли помогать хакеры-"волонтеры".
- Напомним, российские хакеры атаковали немецкие сайты 26 января, что, очевидно, явилось ответом Москвы на решение правительства ФРГ предоставить Украине танки Leopard 2.
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