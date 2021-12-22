Массированная дезинформация и прикрытие для дальнейших провокаций, - МИД Украины по поводу заявлений РФ о ЧВК США на Донбассе

Об этом передает Радио Свобода.



Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.



Кроме того, он призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.



Также в МИД подчеркнули, что "возвращение Москвы в констурктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами".

Напомним, Госдеп США обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области.

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