Массированная дезинформация и прикрытие для дальнейших провокаций, - МИД Украины по поводу заявлений РФ о ЧВК США на Донбассе
В МИД Украины опровергли заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о пребывании на Донбассе бойцов ЧВК США, якобы готовящих провокации "с химическими компонентами"
Об этом передает Радио Свобода.
Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.
Кроме того, он призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.
Также в МИД подчеркнули, что "возвращение Москвы в констурктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами".
- Напомним, Госдеп США обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области.
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