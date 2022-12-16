Массированная атака РФ по Украине: повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге страны
16 декабря в результате обстрелов российских оккупантов повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге Украины. Действуют аварийные отключения электроэнергии
Об этом информирует министр энергетики Украины Герман Галущенко .
"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны", - пишет министр.
Галущенко сообщал, что по состоянию на десять часов утра обстрелы продолжались.
"Возможно падение объемов генерации. Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение", – добавил Галущенко.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет, что по всей стране введены аварийные отключения света.
"В связи с прилетами в энергообъекты – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", - пишет Тимошенко.
Сообщается, что все необходимые службы работают на местах попадания российских ракет.
Также заместитель руководителя ОП просит украинцев относиться с пониманием к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо- и теплоснабжения.
При необходимости можно воспользоваться Пунктами Несокрушимости .
- Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.
- Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.
- Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря.
- Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.
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