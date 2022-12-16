Об этом информирует министр энергетики Украины Герман Галущенко .

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны", - пишет министр.

Галущенко сообщал, что по состоянию на десять часов утра обстрелы продолжались.

"Возможно падение объемов генерации. Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение", – добавил Галущенко.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет, что по всей стране введены аварийные отключения света.

"В связи с прилетами в энергообъекты – по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", - пишет Тимошенко.

Сообщается, что все необходимые службы работают на местах попадания российских ракет.

Также заместитель руководителя ОП просит украинцев относиться с пониманием к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо- и теплоснабжения.

При необходимости можно воспользоваться Пунктами Несокрушимости .

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты трижды ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.

Укрзализныця сообщает об обесточивании железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях вследствие повреждения энергетической инфраструктуры 16 декабря.

Также во время массовой ракетной атаки российских оккупантов по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

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