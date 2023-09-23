Массированная атака РФ на Украину: дроны двигаются на запад, опасность ракетного удара
В ночь на 23 сентября Россия атакует Украину ударными беспилотниками, также объявлена опасность ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской, Запорожье и Донбассе в ПС ВСУ объявили около 04:00. Дроны двигаются в северо-западном направлении.
Впоследствии сообщили об угрозе и в Харьковской области. В 04:24 стало известно о вылете дежурных групп "шахедов" с юга.
На юге – активность вражеской тактической авиации. Ракетная опасность объявлена в Николаевской и Херсонской областях.
Как видно из карты тревог, с востока на запад Украины в областях объявляют воздушную опасность
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