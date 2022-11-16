Массированная атака по Украине: ВСУ сбили 77 крылатых ракет, 10 "шахедов" и "орион"
Оккупанты в течение 15 ноября выпустили по большинству областей Украины более 90 ракет, однако Силы обороны Украины уничтожили 77
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ на фейсбук.
За сутки 15 ноября под массированный ракетный обстрел оккупантов попал ряд областей: Киевская, Житомирская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Хмельницкая и другие.
Известно, что враг попал по объектам военной, критической и гражданской инфраструктуры.
Сообщается, что войска РФ запустили по Украине более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более 10 ударных БПЛА.
По уточненной информации, ВСУ уничтожили 77 крылатых ракет, 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БПЛА "Орион".
В Генштабе отмечают: "Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения".
За 15 ноября войска РФ нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов с РСЗО.
- Напомним, глава МВД сообщал, что во время массированной ракетной атаки РФ было поражено более 30 объектов инфраструктуры, Кирилл Тимошенко также информировал о повреждении 15 объектов энергетической.
- Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.
- В результате атаки на столицу в центральном районе города три жилых дома получили повреждения, погиб человек.
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