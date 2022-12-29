Массированная атака 29 декабря: Воздушные силы рассказали, чем и откуда били оккупанты
29 декабря РФ совершила массированную ракетную атаку по территории Украины, ВСУ уничтожили 54 ракеты "Калибр" и 11 "шахедов". В Воздушных Силах рассказали, чем и откуда били россияне
Украинская противовоздушная оборона уничтожила около 80% воздушных целей во время массированной ракетной атаки россиян 29 декабря.
Командование Воздушных Сил ВСУ проинформировало , что в течение ночи защитники сбили 11 БПЛА "Шахед-131/136", которые надвигались на Восток Украины.
Около семи утра враг выпустил по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Отмечается, что россияне делали это из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря.
РФ использовала ракеты "Калибр" и осуществляла запуски с кораблей в Черном море.
"Кроме того, осуществлено до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П. Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов", – добавили в Командовании воздушных Сил ВСУ.
По предварительным данным, всего россияне применили 69 ракет, из них 54 успешно уничтожены украинскими защитниками.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала "Еспресо", какие ракеты может сбивать украинская противовоздушная оборона.
Юрий Игнат подчеркнул, что статистика ущерба в 80% включает в себя также запущенные ракеты, которые украинская ПВО не может ликвидировать из-за отсутствия необходимых для этого средств. В частности говорится о Х-22, Х-31 или ракетах С-300. Летящие на высокой скорости ракеты или по баллистической траектории защитники пока не могут поражать.
Однако статистика уничтожения воздушных целей будет выше, если считать те, для поражения которых у Украины есть мощности. Это касается ракет Х-101 или "Калибров".
- Напомним, утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.
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